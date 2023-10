Az ünnepi beszédben dr. Pál Attila a kiemelkedő teljesítményeket méltatva a szorgalom, a tanulás és az alázat fontosságát hangsúlyozta, s azt, hogy a világpolitikai kihívások és gazdasági nehézségek új válaszokat és gyors reagálást kívánnak a társadalom minden részétől. Ma már nem a mennyiségi, hanem a minőségi fejlődésen van a hangsúly, erre törekszik Zala is, mondta dr. Pál Attila. Zala erős közösség, belső ereje az összefogásban rejlik, de erős kifelé is, hiszen együttműködő kapcsolatokat ápol tágabb környezetével. Megköszönve a kitüntettek munkáját, melyet saját szakterületükön nyújtanak, Vizi E. Szilveszter akadémikus szavait idézve emlékeztetett, a példájukat követve, s a maximumot nyújtva az átlagember is képes lehet átlag feletti teljesítményekre. Az ünnepségen a Himnusz Kolosa Tanja muravidéki pedagógus előadásában hangzott el, majd az Ungaresca szólt a Kecskés Együttes előadásában.

Fotó: Pezzetta Umberto

Idén a Zala Vármegye Díszpolgára címet Zádori Mária énekművész, Liszt Ferenc - és Kossuth-díjas kiváló művész, a Nemzet Művésze kapta.

A Zala Vármegye Díszpolgára kitüntető címről 1996-ban határozott a közgyűlés, az idei díjazott, Zádori Mária énekművész Nagykanizsán született, munkásságához az alapokat a helyi zeneiskolában kapta. Tizenhat évesen nyert a Ki mit tud? műsorában, tagja volt a Magyar Rádió és Televízió énekkarának, a Nemzeti Filharmónia szólistája, a „régi zene” elkötelezettjeként húsz évig muzsikált a Capella Savaria együttessel, 2013 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja.