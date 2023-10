Vida József, Belsősárd polgármestere elöljáróban elmondta, hogy 2006-ban építették meg a feltáró, szervizutat a két önkormányzat kérésére Belsősárd és Zalaszombatfa között, mikor elkészült a falu határában a gáttöltés.

A kavicsos úton azóta megnőtt a forgalom, egyre több személyautó és mezőgazdasági jármű használja ezt a szakaszt, ennek következtében az állapota romlik. A település önkormányzata évente igyekezett a kátyúkat feltölteni, most pedig nagyobb felújítást végeztek, amit Belsősárd önkormányzata saját forrásból finanszírozott.

-Közel 130 köbméter bazaltkövet terítettünk el az útfelületen, ezzel erősítve a burkolatot az út Belsősárdhoz tartozó 500 méter hosszú szakaszán - mondta Vida József. - Ez kellő alapot adhat egy későbbi aszfaltozáshoz is. Az út azért is fontos, mert összeköttetést biztosít a hetési falvakkal és Szlovéniával, illetve a turisták is használják.

A munkálatok során az út melletti fák gallyazását is elvégezték.