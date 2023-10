Délután kulturális műsor és vendéglátás várta a szépkorúakat, a meghívottak szép számban érkeztek meg az eseményre, ahol először Paál István polgármester köszöntötte őket.

Őt Vigh László, a térség országgyűlési képviselője követte, aki megemlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról is és megosztott egy történetet a hallgatósággal, melynek kapcsán arról beszélt, fontos, hogy odafigyeljünk egymásra és segítsünk másokon.

Balról Vigh László, Kovács Géza Oszkár és Paál István

Fotó: Korosa Titanilla

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is megosztotta ünnepi gondolatait a közönséggel. Mint mondta: szép gesztus a település közösségétől, a képviselő-testülettől, hogy évről évre megünnepli az időseket. Olyan folytonosságot ünneplünk ilyenkor – fogalmazott Pácsonyi Imre –, ami nem csak a családnak, de a közösségnek is lételeme. A pörgős hétköznapokban nem is gondoljuk, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy számon tartsuk egymást, számon tartsuk azt a közösséget, ahova tartozunk.

A vármegyegyűlés alelnöke külön köszöntötte az ünnepségen jelen lévő legidősebb hölgyet Szabó Elemérnét és a legidősebb urat, Balaicz Lászlót.

Balról Vigh László, Schuh Pálné és Paál István

Fotó: Korosa Titanilla

Paál István és Vigh László pedig családjuk körében köszöntötte ajándékkal a település legidősebb lakóit, a 83 esztendős Kovács Géza Oszkárt és 89 éves Schuh Pálnét.

A műsorban felléptek a helyi gyerekek táncos produkcióval, majd a Zalaapáti Harmonikazenekar szórakoztatta a jelenlévőket.