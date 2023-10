Röszler Attila, a civil szervezet leköszönő elnöke arról számolt be, hogy ez év februárjában lejárt a második 5 éves elnöki ciklusa és nem kívánt újra indulni, viszont mivel akkor a tisztújítás sikertelen volt, elnökségi mandátumát egy évvel meghosszabbították. Mára azonban – a jelölő bizottság kitartó munkájának eredményeként – két elnökjelölt is akadt.

A szavazást megelőzően Röszler Attila értékelte az elmúlt 10 év munkáját.

– Elnökségem 10 évében sok szakmai kirándulást szerveztünk, ellátogattunk több borvidékre, pincészetekbe, de többször jártunk Szlovéniában, Horvátországban is – mondta a leköszönő elnök, aki 30 éve tagja a kertbarátkörnek. – Számos szakmai előadást, bemutatót szerveztünk, ezek közül többet elérhetővé tettünk külsősök számára is. Elnökségem idejére esett az egyesület 35 és 40 éves évfordulója is. Mindkettőt sikerült méltó módon megünnepelni. Több évtizedes a kapcsolat és együttműködés a Rédicsi Kertbarátkörrel, a Csentei Szőlő- és Bortermelők Egyesületével, a Lendvai Cuk Borházzal, mellettük a Tormaföldei Szent János Hegyért Egyesülettel, a Dobronaki Szőlő- és Bortermelők Egyesületével is felvettük a kapcsolatot. Több évtizede tartjuk meg a nemzetközi Vince-napot közösen, felváltva a Cuk Borházzal, illetve a rédicsi egyesülettel. Nemzetközi esemény a borbírálatunk is, ezen részt vesznek a csentei és a dobronaki szőlősgazdák is. Ugyanígy mi is elvisszük borainkat az ottani megmérettetésre és részt veszünk egymás egyéb rendezvényein is.

A tisztújító közgyűlésen a tagság Völgyi Zoltán pálinkafőző mestert választotta új elnöknek.

A jövőbeni cél, hogy maradjon meg ez a nagy múlttal rendelkező szervezet, sikerüljön megőrizni az egyesülethez kötődő hagyományokat, továbbfejleszteni a szőlő- és gyümölcstermesztést, a borkészítést új szakmai tapasztalatok elsajátításával.