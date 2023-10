Majd Cseresnyés Péter lépett a mikrofonhoz. Az országgyűlési képviselő emlékeztetett: meg kell találni azokat a meséket, történeteket, nevelési, oktatási témákat, amelyek a jövő nemzedéke számára fontosak, akár fenntarthatóság tekintetében.

- Láthatjuk a világban végbemenő változások – természeti katasztrófák, éghajlatváltozás – következményeit - mondta. - S rá kell jönnünk, hogy mi is tehetünk a károk mérsékléséért, sőt tennünk kell ezért az utánunk jövő nemzedék iránt érzett felelősségünk okán is. Nagy öröm, hogy nemcsak kanizsai pedagógusok szerepeltek a programban, hanem a határon túlról, Erdélyből és a Vajdaságból is megosztották a tapasztalataikat.

Dr. Némethné Kovács Edit kiemelte: a Nagykanizsa Központi Óvoda 2019-től valósít meg Erasmus programokat, 2021 májusában nyújtották be az Erasmus+ KULCS Kompetenciák, Utak, Lehetőségek Nemzetközi Csapatmunkában címűt, ami nyert.

- A projekt koncepciója, tevékenységei példaértékűek, az esélyegyenlőség megteremtése rendkívül színvonalas, megvalósítása és produktumai új dimenziókat nyithatnak az óvodai nevelésben - vélekedett. - Fenntarthatóság és digitalizáció, tradíció és innováció – talán így lehetne röviden összefoglalni a pályázat szellemiségét.

A konferencia első előadását Dr. Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Alapítvány alapítója tartotta Szavak helyett tettek vagyis intézményi, társadalmi szerepvállalás a klímavédelemért címmel. Három témát járt körül, beszélt a globális környezetvédelem fontosságáról, az alapítvány tevékenységéről. Ezen felül szó esett a vasárnap zárult Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expo és Élményprogramon bemutatkozott magyar cégek új, előremutató fejlesztéseiről.

Ezután Geröly Krisztina projektkoordinátor a KULCS program előnyeiről, a gyerekek szemléletére gyakorolt hatásairól és a jövő kihívásairól is szólt.