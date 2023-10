A mai alkalommal kiderül, hogy otthonunkban is könnyedén készíthetünk különleges kávékat, a kísérletezéshez hozunk érdekes és olykor meglepő recepteket. Elmondjuk, milyen módon tisztíthatjuk és állíthatjuk be megfelelően a kávéfőzőnket, valamint segítünk a legjobb minőségű őrlemények kiválasztásában. A Zaol-podcast friss adásában a feketekávé fogyasztása kapcsán elterjedt régi tévhiteket is eloszlatunk, tartsanak velünk!