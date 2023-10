A rendezvény kezdetén Szabó András polgármester szólt az egybegyűltekhez, köszönetet mondott az időseknek azért, amit a faluban létrehoztak, a jelen és jövő generációinak az a feladata, hogy ezt megőrizze, tovább építse és továbbadja - fogalmazott. Szólt a település aktuális ügyeiről, a jövőbeni tervekről is. Elmondta, hogy jelenleg zajlik a Millenniumi Parkban az első világháborús emlékmű megújítása, illetve tervezik a fakereszt rendbe tételét és a temetőben található kőkeresztet is megszépítik. Még idén elvégzik a tereprendezést a művelődési ház udvarán, olyan sík területet kívánnak kialakítani, mely alkalmas lehet a későbbieken arra, hogy rendezvénytérként szolgáljon. Szükségszerű terv még, hogy a művelődési ház szomszédságában lévő épület tetőfelújítását elvégezzék, emellett szeretnék az alsó-kálócfai falurészben található szoknyás haranglábat megújítani, valamint új falugondnoki autóra is szükség lenne.

Ezután Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket, illetve az ünnepelteket az idősek hónapja alkalmából.

Az ünnepi gondolatokat követően többeket is megköszöntöttek az eseményen, köztük a kerek évfordulósokat, azokat a kálócfaiakat, akik idén töltötték, vagy töltik be a 70., 75., 80., vagy 85. életévüket. Külön köszöntötték a falu legidősebb lakóját, a 94 esztendős Somfai Erzsébetet, illetve az 50. házassági évfordulójukat ünneplő Daróczi Albertet és feleségét Máriát.

A rendezvény további részében zenés-táncos műsor szórakoztatta az egybegyűlteket.