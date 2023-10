Születésnapot ünnepelt szombaton a Páterdomb a Kultúráért Egyesület, tíz éve alakult meg a civil szervezet.

A központhoz közeli, de a vasút által attól mégis elválasztott városrész településként soha nem volt önálló, ez azonban mégis megmutatkozott az itt élők identitásában. Ezt Gecse Péter alpolgármester, a 3500 lakosú Páterdomb önkormányzati képviselője fogalmazta meg a jubileum kapcsán. Közösségek alakultak, dal- és tánckör működött, programokat szerveztek, jeles napokat ünnepeltek, és az aktivitásukat jelezte, hogy tíz évvel ezelőtt egyesületet alapítottak, idézte fel. Azóta pedig a páterdombi közösség szervező erejévé váltak, jelen van a mindennapokban, tette hozzá. Gecse Péter szólt arról is, hogy Páterdomb része Pipa-hegy, Géva-hegy, és már ott is szerveződnek önálló közösségek.

Az egyesület tevékenységéről elnökük, dr. Hertelendy Lajosné adott összefoglalót. Mint felidézte, 2013 júniusában 22 taggal alakultak meg, és a létszám azóta 38-ra gyarapodott. Évente ö alkalommal, a jeles napokon, farsangkor, március 15-én, a páterdombi búcsún, az idősek napján, valamint adventkor szerveznek műsorokat felidézve a hagyományokat, megemlékezve a fontos eseményekről. A színvonalas műsorok érdekében július kivételével minden hétfőn két órát szánnak a felkészülésre. Az egészségük megőrzésére pedig hetente szakemberek irányítása mellett örömtáncra, tornára is jut idejük. Az évek során jó kapcsolatot alakítottak ki Radnóti utcai óvodával, valamint több zalai civil szervezettel, nyugdíjas csoporttal. A rendezvényeik mellett jótékony cselekedetekre is jut idejükből: adományokkal támogattak rászoruló gyerekeket, családokat, derült ki az elnöki beszámolóból.

A kis közösségek rendezvényeinek bensőséges hangulata nem fogható a városi programokéhoz, fogalmazott a Pitvar vendéglőbeli jubileumi összejövetelen Balaicz Zoltán polgármester. Az összetartozás, a szeretet érzése, amivel többet adnak ezek a közösségek, és ezért jelentik ők a város megmaradását, a jövőjét. A polgármester ehhez kapcsolódva jelképesen feladatot is adott, hogy majdan a 20, 30 éves évfordulót is megünnepelhesse az egyesület, tehát gondoskodniuk kell az utánpótlásról, szólított fel.

Ezt követően az önkormányzati közgyűlés által kibocsátott kitüntető oklevelet nyújtotta át a civil szervezet elnökének, dr. Hertelendy Lajosnénak, ily módon köszönve meg az egyesület tevékenységét.

Az egyesület dalköre is fellépett a jubileumi műsorban

Fotó: A szerző