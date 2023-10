Origó nyelvvizsgahely lesz a keszthelyi VSZK novembertől

A turizmus és a vendéglátás területén nagyon fontos az idegennyelv-tudás, így Keszthelyen is szükség van azokra a szakemberekre, akik beszélnek valamilyen nyelvet, a turisták között ugyanis szép számmal fordulnak elő külföldiek. A KSH adatai is azt mutatják, hogy a nyári időszakban nőtt a más országokból érkező vendégek száma a Balaton-parti városban. Az ország legrégebbi intézménye az Origó Nyelvi Centrum, melynek hazánkban több, mint 60 vizsgahelye van, novembertől pedig a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma is az lesz. Fisli István igazgató elmondta, nagyon örülnek ennek a lehetőségnek. Novembertől már ténylegesen megkezdődik a nyelvvizsgáztatás, angol, német és orosz nyelven is lehet náluk vizsgázni. Az orosz nyelv az iskola oktatóinak köszönhetően kerül fel a lehetőségek közé, tette hozzá az igazgató. A VSZK-ban természetesen nem csak az itt tanuló diákok tehetik le a nyelvvizsgát. Minden korosztálynak lehetősége van jelentkezni az írásbeli és szóbeli megmérettetésekre.

Látványos és interaktív pályaválasztási nap Nagykanizsán

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum a Zala Vármegyei Kormányhivatallal, a Zala Vármegyei, valamint a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen "SzakMa-vár" címmel pályaválasztási napot tartott a Kanizsa Arénában. Az eseményen Balogh László polgármester köszöntötte a nagykanizsai és letenyei járásból érkezett 25 intézmény 610, főleg 8. osztályos diákját. A városvezető a szakmák szépségeire hívta fel a figyelmüket, szerinte a praktikumot, a gyakorlatiasságot, a tíz ujj művészetét fontos ismerni, melyhez az ismereteket a Nagykanizsai Szakképzési Centrum (NSZC) három tagintézményében lehet a legjobban elsajátítani. A SzakMa-vár elnevezésű rendezvénnyel az a cél, hogy a nappali képzésben elérhető összes képzésről, lehetőleg látványos, interaktív módon tájékoztassák az általános iskolásokat, mondta Anda Zoltán, az NSZC főigazgatója. A rendezvényen az osztályfőnökök számára tájékoztatót, a szülők részére pedig pályaválasztási szülői értekezlet is tartottak Bene Csaba, az NSZC kancellárja vezetésével. A pedagógusoknak tartott előadáson dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja elmondta: a kormány 2014-ben célként fogalmazta meg a teljes foglalkoztatottság elérését az országban. Alig tíz év elteltével ez megvalósult, az idei évre elérték, hogy aki dolgozni akar, az talál is magának munkát.

Ipari nap a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában

A Pannon Egyetem (PE) és Zalaegerszeg városa a térség vállalkozásait, cégeit hívta Ipari napra a felsőoktatási intézmény zalaegerszegi kampuszára, hogy közösen rakják le a gazdaság, a társadalom, a természeti környezet változásaira reagáló és a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés alapjait. A Pannon Egyetemen zajló képzés és tudományos kutatás, valamint a már meglévő gazdasági kapcsolati háló szerkezetét dr. Gelencsér András rektor mutatta be, míg a szervező felek képviseletében Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és dr. Birkner Zoltán, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a résztvevőket. A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központját dr. Palányi Ildikó, a PE ZEK megbízott főigazgatója, a gazdálkodási kar dékánja mutatta be. A Pannon Egyetem és a térség vállalkozásainak találkozóján elhangzott, a hazai egyetemi oktatói kiválósági rangsor második helyén szereplő, 225 oktatóval, 5 karral működő intézmény több tudományterületen is a kor kihívására, a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt. A hallgatóik a minőségi listán a belépéskor a 16. helyen szerepelnek, a kilépéskor azonban már a 2. helyen, ami a fizetési kategóriájukon is meglátszik. A MOL-hoz több évtizedes kapcsolat fűzi az egyetemet, a közutakon használt gumibitumen például közös fejlesztés. A víz- és hulladékgazdálkodás, a logisztika, a mechatronikai, gépész- és tesztmérnök képzésben naprakész oktatási szisztémát valósítanak meg. Mindezen terület a zalaegerszegi kampuszon is jelen van, mondta az erről beszámoló dr. Palányi Ildikó megbízott főigazgató és dékán. A nagy múltú közgazdász képzés mellé felsorakozó diszciplinák közé tartozik a gazdaságinformatika, nemrégiben például a vállalkozások számára támogató-monitorozó applikációt fejlesztettek a kar munkatársai. A szervezők a szoros együttműködés érdekében a jövőben szeretnének vállalkozói klubot működtetni.

Megújult a fasor Zalaegerszegen a Jókai utcában

2019-ben indult az a klímavédelmi program, aminek köszönhetően mára összesen 9417 fát ültettek Zalaegerszegen. A vármegyeszékhely önkormányzata és a zalaegerszegi Viva Plazma együttműködésében ezúttal 66 oszlopos díszcseresznye került a földbe a Jókai utcában. A sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy a programban először 5 ezer fa elültetését tervezték. A ciklus végéig, azaz öt év alatt azonban ennél jóval több, dupla ennyi növényt szeretnének telepíteni. Az elsődleges célt azért sikerült túlszárnyalni, mert a felhívásra sorra csatlakoztak a cégek, intézmények, civil szervezetek, mondta a városvezető. A vállalkozásokat külön fórumon arra kérték, hogy lehetőség szerint ilyen formában támogassák a várost. A program azt jelzi, hogy Zalaegerszeg fontosnak tartja a környezet- és természetvédelmet, erősítette meg a polgármester. Bali Zoltán alpolgármester, önkormányzati képviselő hozzátette, évekkel ezelőtt, 2016-ban az Arany János, majd a Lőrinc barát és a Gárdonyi utcában sikerült megújítani a fasorokat. A közeljövőben a Mikes utcáig szeretnék folytatni a környezetszépítést. A Viva Plazma Center örömmel támogatta a programot, jelezte Gelencsér Ildikó centervezető. Mint mondta, a cég elsődleges feladata az embereken való segítés, ám szívesen csatlakoznak az ilyen jellegű akciókhoz is, amivel környezetünket tehetjük szebbé és egészségesebbé.