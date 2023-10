Rengeteg élményt kínált a pályaorientációs nap

Pályaorientációs napot tartottak a hévízi Illyés-iskolában, amelyen az alsósok különféle szakmákkal, a felsősök pedig a környékbeli középiskolák, így a keszthelyi intézmények kínálatával ismerkedhettek. A kisebbek megnézhették az egészségügyi kamara bemutatóját, az egyik szülő révén elmélyülhettek a méhészet világában, s a programra rendőrök is érkeztek. Az alsósok emellett jártak a postán, egy pékségben, cipésznél és virágboltban is. A nagyobbakat 11 állomás várta a keszthelyi VSZK, az Asbóth, a közgazdasági technikum, valamint a hévízi Bibó-gimnázium jóvoltából. Csepregi Mária intézményvezető szerint mindez segítséget nyújt a diákoknak a jövőjük tervezéséhez, s mivel a program interaktív volt, azonnal választ kaphattak felmerülő kérdéseikre. Csepregi Mária elárulta, az előző tanévben nagyon sokan mentek gimnáziumba, többnyire a Bibóba és a Vajdába, többen a VSZK-t, illetve a közgazdasági technikumot választották, s a keszthelyi premontrei középiskolába is jelentkeztek hévízi gyerekek. Góth Imre igazgatóhelyettes mindehhez hozzátette: a pályaorientációs napot az élménypedagógia jegyében szervezik, vagyis a diákok nem a megszokott tantermi környezetben jutottak információkhoz, és számos szakma fogásait ki is próbálhatták.

Elősegítik a vállalkozóvá válást Nagykanizsán

"Jó tanácsok, tapasztalatok az önfoglalkoztatás útjára lépőknek" címmel rendezett fórumot szerdán középiskolás fiataloknak a Honvéd Kaszinóban az Anosztru Országos Egyesület. Mint arról Teleki László, az egyesület elnöke beszámolt: ez alkalommal olyan helyi vállalkozókat hívtak meg a kereskedelem és vendéglátás területéről, akik hitelesen tudnak beszélni saját vállalkozóvá válásukról a középiskolában végzős fiataloknak. Előadást tartott többek között Wilheim Dávid fagylaltmester, aki már több országos és nemzetközi díjat nyert, előadó volt Jakabfi Dávid cukrászmester, beszámolt a vállalkozóvá válás tapasztalatairól Domborai Anett, a Valkonyai Porta Pékműhely alapítója is, sorolta Teleki László, aki hozzátette: a jelöléstechnikával foglalkozó Kódguru Kft. ügyvezetője, Tarnai Tímea is hasznos információkat osztott meg a középiskolásokkal. A program a Kanizsai foglalkoztatási paktum 2. program keretében valósult meg, amire közel 100 millió forintos pályázati támogatást nyert az egyesület, tájékoztatott Czirákiné Pakulár Judit, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője, aki jelezte: a támogatás egy része annak a 85 embernek a bértámogatását fedezi, aki a program ideje alatt helyezkedett el, de a keretből jutott állásbörzék megrendezésére, illetve a mostanihoz hasonló fórumok lebonyolítására is.

Napelemes rendszert használnak a Mikes utcai tagóvodában is

Az energiaválság miatt számos olyan döntést hozott Zalaegerszeg önkormányzata, ami nem a bezárásokról, hanem ellenkezőleg, a fejlesztésekről szólt. Ennek egyik eleme a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai Tagóvoda energetikai rendszerének rekonstrukciója, mondta Bali Zoltán alpolgármester a helyszíni sajtótájékoztatón. A napelemes rendszer-kiépítések első kedvezményezettjei az óvodák voltak, emlékeztetett a képviselő. Öt helyszínen már átadták az új beruházásokat, s folyamatban van a többi is. A Mikes utcai tagóvodában bruttó 6,2 millió forintért végezték el a munkálatokat, ami tartalmazza a tervezés, a kivitelezés, valamint a műszaki ellenőrzés költségeit. Az intézmény 2017-ben esett át nagyobb energetikai felújításon, akkor a tetőszerkezetet modernizálták, a nyílászárókat lecserélték, s külső szigetelést kapott az épület, így ezeknek a munkálatoknak köszönhetően már csökkent az energiafogyasztás. Az óvoda épülete jelenleg évi 6 ezer kilowattot fogyaszt, ehhez méretezték a jelenlegi napelem-kapacitást, ami teljes egészében fedezi az áramfelhasználást. Összesen 13 napelem-modult helyeztek el. Kovács Józsefné tagóvoda-vezető hozzátette, 2014-ben, 2017-ben és 2020-ban is elnyerték a Zöld óvoda címet, fontos számukra a környezettudatosság. Öröm, hogy megújuló energiával válthatták ki az energiafogyasztásukat. Az óvodába jelenleg száz kisgyermek jár, négy csoportban nevelik őket.

Sikeres volt a közösségépítés Zalaegerszegen

Mintegy 329 millió forint összegű TOP-pályázat ért véget szeptember végén Zalaegerszegen, aminek összegzését kedden délután tartották a városházán. A 2018 januárjában indult, A helyi identitás és kohézió erősítése című uniós pályázat kiírása bonyolult volt, ám a hivatal és a konzorciumi partner, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ munkatársai példaértékű munkát végeztek, hangzott el a sajtótájékoztatón. Közösségépítő (kulturális, történelmi, sport témájú) kiadványok, konferenciák, helyismereti kiállítások és versenyek, színháznevelési előadások, népművészeti workshopok, óvodásoknak szóló közlekedési, valamint bűnmegelőzési programok, a kertvárosi mozi újjáélesztése, egészséges életmód előadások, sportversenyek, tanulmányi utak valósultak meg a több évet felölelő projekt során. A projektzárón elhangzott többek között, hogy a helyi civil szervezeteket, sportolókat, művészeket, valamint az innovációs fejlesztéseket bemutató Büszke Zalaegerszeg kiadvány három éven keresztül 28 ezer zalaegerszegi lakoshoz jutott el. Balaicz Zoltán polgármester hozzátette, a VMK-n kívül a levéltár, a könyvtár, a múzeum, a rendőrség, sportegyesületek, oktatási és nevelési intézmények, civil szervezetek vettek részt a programok szervezésében. Elhangzott továbbá, a 7+1 milliárd forintos TOP20 keretből közel 200 millió forintot terveztek be hasonló, a helyi identitást erősítő programokra, amik várhatóan jövőre elindulhatnak.