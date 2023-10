Egyre népszerűbb a keszthelyi pumpapálya

Kétnapos sportos rendezvénysorozat várta a látogatókat a közelmúltban a keszthelyi pumpapályán, ahol a látványos bemutatók mellett koncertek is szórakoztatták az érdeklődőket. A KRESZ-parkban egy évvel ezelőtt adták át a hullámokkal tarkított körpályát, amely gyorsan népszerűvé vált a fiatalok körében. Ezt nemcsak különféle kerékpárokkal, hanem akár rollerrel vagy gördeszkával s görkorcsolyával is lehet használni, és az élmény valódi adrenalinlöketet jelent. Ezúttal a különféle bemutatók mellett például spinning és akrobatikus torna, valamint koncert is hívogatta a fiatalokat és a családokat, a szervezők pedig térítés nélkül biztosítottak különféle járgányokat, hogy a résztvevők próbára tehessék ügyességüket. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere úgy fogalmazott, a pumpapálya gyorsan népszerű lett a fiatalok körében, s a városnak ezen túl is remek adottságai vannak ahhoz, hogy sokan bringázzanak. Keszthely éppen ezért a jövőben is törekszik szabadidős kerékpáros fejlesztésekre. A városvezető arról is beszélt, öröm, hogy egyre többen járnak a KRESZ-parkba, ahol számos további lehetőség várja az ide érkezőket. A mostani rendezvényen sportos workshopot is szerveztek, hogy megtanítsák a fiataloknak a pumpapálya helyes és biztonságos használatát. Az érdeklődők például elsajátíthatták, hogyan lehet a kanyarokat és hullámokat tekerés nélkül teljesíteni.

Kerekrépát szüreteltek Nagykanizsán a miklósfai óvodások

A miklósfai városrész legendás zöldségféléjét, kerekrépát szüreteltek nemrégiben Vadkerti-Tóth Mariann ültetvényén a miklósfai tagóvoda gyerekei. A helyi hungarikummal már az óvodában ismerkednek az óvodások, mondta Geröly Krisztina tagóvoda-vezető. A miklósfai városrészben élő Vadkerti-Tóth Mariann, aki nagy területen termeszti a tarlórépát, minden évben szüretre hívja őket. A hagyományokhoz híven az egész intézmény, a kicsiktől a nagyokig részt vett a betakarításban. Ha répa, akkor a répamese sem maradhatott el, a kollégák dramatikus játéka mindig nagy siker. Geröly Krisztina hozzátette: a répával való ismerkedés természetesen nem fejeződött be a szürettel. Az egészséges, vitaminban gazdag növényt ovikertjükben is termesztik, bár náluk nem nőtt ilyen nagyra. Így a fizetségül kapott répákból készül a savanyított répa, amit Vadkerti-Tóth Mariann irányításával egy másik program alkalmával készítenek majd el az ovisok. A gyalult répát ledöngölik, sózzák, fűszerezik, kóstolják a gyerekek, felnőttek. A hagyományok közös átélése, megőrzése fontos feladata intézménynek, folytatta a tagóvóda-vezető. Nemcsak a jeles napok, nagyobb ünnepek esetén, hanem a mindennapi életünket meghatározó események révén is.

Tudományos konferenciát rendeztek a 220 éve született Deák Ferenc tiszteletére Zalaegerszegen

A Zalaegerszegi Törvényszék épületében, abban a teremben zajlott a haza bölcse emlékére rendezett konferencia, melyben Deák Ferenc is gyakran megfordult megyei tisztségviselőként, Zala vármegye országgyűlési követeként. Deák Ferenc életműve előtt tisztelegve Zalaegerszeg önkormányzata, a vármegyei könyvtár, a levéltár, a törvényszék, a jogászegylet zalai szervezete meghívásának eleget téve 10 történész, köztük muzeológus, levéltáros, egyetemi tanár mutatta be az életpálya egy-egy fejezetét. Az egybegyűlteket dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke köszöntötte, felidézve a 200. és a 210. évforduló ünnepi eseményeit. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elmondta, a város igyekszik megteremteni az évfordulók kultúráját, amelybe a szobrok állítása, a köztéri megemlékezések, a várostörténeti kötetek mellett az emlékkonferenciák kitüntetett szerepet kapnak. Az előadókat dr. Gyimesi Endre korábbi polgármester szólította a pulpitusra, közülük elsőként Bekő Tamást, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára munkatársát, aki egy még eddig fel nem dolgozott, a Deák-család tagjai közti hosszú örökösödési per részleteivel ismertette meg a hallgatóságot. Kiss Gábor főkönyvtáros Deák Ferenc sógorát, Oszterhuber Józsefet mutatta be. Béres Katalin, a Göcseji Múzeum főmuzeológusa az 1838-as pesti árvíz károsultjainak megsegítésére indult zalai adományozásról és gyűjtésről számolt be. Molnár András a Zala Vármegyei Levéltár igazgatóhelyettese két kötetet is megjelentetett Deák Antal, Deák bátyja közéleti munkásságáról, most keresztmetszetet kaptak a résztvevők a nézeteikben különböző álláspontot elfoglaló, de közeli viszonyban lévő testvérpár eszmekapcsolatáról. Prof. dr. Hermann

Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese a Batthyány-kormány 1848 nyarára eső külpolitikai tevékenységéről, s a formálódó német egységgel kapcsolatos álláspont kialakításában Deáknak tulajdonított kiegészítésről szólt. Prof. dr. Deák Ágnes, a Szegedi Tudományegyetem BTK tanszékvezető egyetemi tanára egy különleges ajándékról beszélt. Deák Ferenc 1863-ban az akkori politikai szereplők, képviselők arcképét tartalmazó piros bőrkötéses, ezüst veretes albumot kapott tisztelőitől. A konferencia végén Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója mondott köszönetet az előadóknak, jelezve, a tanulmányok könyvalakban is megjelennek.

A mellrák elleni kampány résztvevőinek fotóiból nyílt kiállítás Zalaegerszegen

A mellrákban érintett vagy éppen az ellen küzdő hölgyek és az őket támogató urak csoportképeiből, portréiból nyílt kiállítás a Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztési Irodában. Rendhagyó felkérésre mozdult meg több mint 700 zalaegerszegi és környékbeli magánszemély, illetve intézmény, cég képviselője, akik a mellrák megelőzésére hívják fel a figyelmet. Október a mellrák elleni kampány hónapja, s ebből az alkalomból a hónap elején „Rózsaszín október” címmel tett közzé felhívást Balaicz Zoltánné Edit, valamint Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatója. Arra kérték a zalaegerszegi nőket, hogy rózsaszín pólóban vagy a ruhájukra tűzött rózsaszín szalaggal nyilvánítsanak szolidaritást, fotózzák le magukat és küldjék el Balaicz Editnek messenger üzenetben október 10-éig. A fényképek mellett megható üzenetek, a betegséget túlélők vallomásai, gondolatai jutottak el a kezdeményezőkhöz. Az akció sikeres volt, s kinőtte az eredeti tervet, miszerint egy montázs készülne a beérkező fotókból. Végül egy, a hónap végéig látogatható tárlat született, ami jól mutatja az összefogás erejét, mondta Balaicz Zoltánné a tárlatnyitó sajtótájékoztatón. Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta kórházigazgató hozzátette, fontosnak tartják a prevenciót, a különféle szűrőprogramokat, s az intézmény eszközfejlesztései is nagyban támogatják ezt a törekvést. A mostani kampányban többek között a házigazda iroda, a radiológiai és szülészeti osztály, a központi és a mammográfia labor, a gyógyszertár vett részt. A kiállítás létrejöttében a Göcsej Nyomda és a Keresztury VMK segített.