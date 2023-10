A terrortámadás áldozataira emlékeztek Keszthelyen

Mécseseket gyújtottak és imádkoztak Izraelért, a terrortámadásban elhunytakra emlékezve pénteken kora este a keszthelyi zsinagóga udvarán. A szolidaritás jegyében az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, a Hit Gyülekezete és az Immánuel Magyar-Izraeli Baráti Társaság hívó szavára mintegy százan gyűltek össze. Dr. Szarka Lajos, utóbbi szervezet elnöke felelevenítette: az embertelen vérengzés előtt néhány nappal tértek haza Izraelben élő lányuktól, aki családjával a gázai övezettől harminc kilométerre él. Dr. Szarka Lajos unokája és várandós lánya a Magyar Honvédség gépével hazatérhetett, amely eddig öt menekítőmisszióban már mintegy 600 magyart – többségében nőket és gyermekeket – hozott haza. Horváth Máté, a keszthelyi megemlékezés fő szervezője leszögezte: Izrael egy demokratikus, a nyugati civilizációhoz tartozó jogállam, s teljes mértékben elfogadhatatlan az ellene irányuló terrorakció. A zsidó-keresztény gyökereken alapuló Európának ki kell állnia egy olyan ország mellett, amely gyakorlatilag a nyugati civilizáció előképe s bölcsője. Ha ezt Európa nem tenné, akkor a saját gyökereit tagadná meg. Nem maradhatunk némák ebben a helyzetben – fogalmazott Horváth Máté, aki szerint Izraelről „viszonylag torzított kép jut el” a világhoz, de ami most következik, azt kizárólag önvédelemként lehet értelmezni.

Bűnmegelőzési akadályverseny indult Nagykanizsán, a Cserháti-technikumban

Útvesztők és útkeresők címmel négynapos bűnmegelőzési akadályverseny kezdődött hétfőn a Cserháti-technikumban a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében. Az 1999-ben indult esemény részleteiről Mészáros Adrienn intézményvezető beszélt. Kiemelte: a megelőzés rendkívül fontos, ezért több szervezet és oktatási intézmény összefogásával valósulhat meg a szinte az egész hetet felölelő interaktív programsorozat. Mint főszervező, részt vesz még a rendezvényen a Nagykanizsai Rendőrkapitányság, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete, a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Nagykanizsai Egészségügyi Alapellátási Intézmény, a Nagykanizsai Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya és a Zala Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Igazságügyi Osztálya. A középiskolák 9. és 10. évfolyamos fiataljai, vagyis 49 osztály közel 1400 tanulója érintett a prevenciós programban, folytatta Mészáros Adrienn intézményvezető. Szerepel a témakörök között a közlekedésbiztonság, a bűnmegelőzés, a gyermekvédelem, de tájékoztatást kapnak az újraélesztésről, a helyzetfelismerésekről. A szervezetek képviselői a Nagykanizsai Szakképzési Centrum technikumai mellett a Mező- és a Batthyány-gimnáziumba is elmennek a hét folyamán.

Napelemekkel biztosítják az áramot a Napsugár utcai tagóvodában

A Napsugár utcai tagóvoda épületének tetejére napelemes rendszert telepítettek, amely szeptember 7-től biztosítja az intézmény teljes villamosáram-igényét. A zalaegerszegi önkormányzat napelemprogramja keretében mintegy 6 millió forintból valósult meg az energiahatékonysági fejlesztés, amelyről sajtótájékoztatót tartottak a helyszínen. Az energiaválságra, az energiaárak drasztikus emelkedésére reagálva a város önkormányzata közel egy éve intézkedési tervet dolgozott ki, amelyben az energiafelhasználás csökkentését célzó beruházásokat határozott el intézményeiben, cégeinél. Az óvodákat érintően is, mondta Bognár Ákos önkormányzati képviselő, hozzátéve: a fejlesztési program első ütemében öt intézményben történt meg a napelemes rendszerek telepítése a nyáron. Ezeket a rendszereket fogyasztásarányosan tervezték meg, ami azt jelenti, hogy „nullás”, vagyis, amit termel, azt fel is használja. A szeptember 7-ével üzembe állított napelemes rendszer zavartalanul üzemel, öt csoportszoba, egy foglalkoztatóhelyiség, irodák, folyósok, aulák villamosáram-ellátását biztosítja. Az energiafelhasználás csökkentése érdekében korábban energiatakarékos égőket is felszereltek a csoportszobákba és a folyósokra, tette hozzá Pénzesné Horváth Éva tagóvoda-vezető.

A zalaegerszegi Kiss Botond Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjat nyert

Kiss Botond Attila, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 12. N osztályos tanulója a pénzügyi tudatosság fejlesztése terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjat vett át Varga Mihály pénzügyminisztertől Budapesten, a Pénzügyminisztériumban nemrég rendezett ünnepségen, tájékoztatott Stárics Roland, a zalaegerszegi gimnázium igazgató-helyettese. A Vigyázz, kész, pénz! vetélkedőn csapatával az elmúlt tíz évben nyolc alkalommal jutott a döntőbe, négy alkalommal 1., két alkalommal 2. helyezést szerzett, a takarékoskodás témában meghirdetett rajzpályázaton pedig különdíjat nyert. A Pénzokos kupán egy 1. és egy 2. helyezéssel büszkélkedhet. A Bank/Code verseny szuperdöntőjén 2021-ben és 2022-ben egyaránt győzelmet aratott csapatával. 2021-ben a Pénzügyi Junior Klasszis verseny döntőjébe jutott, a Pénzmesterek verseny országos döntőjén 4. helyezést ért el, 2022-ben a Zseton középdöntőjébe jutott, valamint a Pénzmesterek 2. helyezettje lett nyugdíjpénztár kategóriában. A nyugdíjcélú megtakarításokról, illetve az öngondoskodásról írt esszéjével mindkét évben a legjobb esszéírók közé választották. A pénzügyi versenyek során számos projekt ötletgazdájaként bizonyította kreativitását.