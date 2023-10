Idén még legalább 231 növény kerül a földbe Keszthelyen

Keszthely faültetési programba kezdett, folytatva a közelmúltban megkezdett munkát. Azt szeretnék, hogy a Balaton fővárosa a „fasorok városa” legyen. Erről is beszélt sajtótájékoztatóján Manninger Jenő polgármester, aki emlékeztetett: az uniós projektekben meghatározottakon kívül a város már több mint 180 fát ültetett, és ez a munka folytatódik. Ennek részeként az önkormányzat több helyen a meglévő fákat fasorrá egészíti ki, aminek már van jele, hiszen a Fő téren, a Zöld város-program keretében, 16 odaillő növény ültetésével teljessé tették a belvárosi fasort. Idén még legalább 231 fát helyeznek el a városban, például a Hévízi és a Georgikon út mellett, továbbá a Csapás és a Zsidi úton, a Fodor s a Kossuth Lajos utcában, illetve a Vásár téren, mondta el Manninger Jenő. Emellett lehetőség van a csatlakozásra is: akik egy-egy fa megvásárlásával támogatnák a Keszthely – a Fasorok Városa-programot, jelezzék, s nevüket táblán örökítik meg. A polgármester bejelentette, az önkormányzat támogatja az Erzsébet-liget védetté nyilvánítását, s a városvédő egyesület azon kezdeményezését is, hogy 10 fát jogilag védetté nyilvánítsanak a Balaton fővárosában. Sáringer-Kenyeres Marcell önkormányzati képviselő, természetvédelmi mérnök kiemelte, a „MOL-csemeteprogram” részeként Keszthely sikerrel pályázott 70 csemetére, ebből a kontingensből megújulhatott a Georgikon utca egy része, valamint a Kossuth Lajos utca is. A strandokon 65 fát ültettek el, s a növényzetet tekintve megújult a Múzeum utca és a Római út is. Ezen túlmenően a Schwarz Dávid utcai lakótelepen 15 csemetét helyeztek el.

Átadták a zalai Prima-díjakat Nagykanizsán

Nagyszabású gálaest keretében, a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központban tartották a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Zala Vármegyei Szervezete által szervezett Zala Vármegyei Területi Prima Díj átadási ünnepségét. A résztvevőket elsőként Balogh Ádám, a VOSZ vármegyei elnöke köszöntötte, aki elmondta: idén már 17. alkalommal rendezik meg a vármegyei Prima-díj átadóját, ahol a helyi vállalkozók a helyi kultúra, tudomány és sport képviselőit ünneplik. Balogh László, Nagykanizsa polgármestere a jelöltek méltatása mellett lokálpatrióta gondolatokat kifejtve „a hely szellemét”, a zalaiság lényegét foglalta össze, míg Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője a vállalkozóknak, a vállalkozások vezetőinek és a támogatóknak mondott köszönetet azért, mert társadalmi szerepvállalásuk egyik kifejezőeszközeként lehetőséget biztosítottak arra, hogy Prima-díjak átadásával ismerjék el mindazok munkáját, akiket az élet számos területén példaként lehet mások elé állítani. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a díjra ezúttal is tíz kategória várományosait terjesztették fel. A VOSZ vármegyei szervezete a jelölés során hatvan alkotóra vagy tehetségre összesen 650 ajánlást kapott, az elnökség közülük választotta ki az egyes kategóriák győzteseit, akik közül aztán a Prima-díjasok kerültek ki. A 2023-as Zala Vármegyei Területi Prima-díj különdíjasa Janzsó Antal nyugalmazott iskolaigazgató és a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola lett. Prima-díjat dr. Rashed Adel, a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház radiológus főorvosa, Józsi György, a Magyar Labdarúgó Szövetség korábbi zalai igazgatója, illetve Baránka József építész vehetett át.

Megújították a zalaegerszegi Petőfi tagóvoda zöld növényzetét

Társadalmi és céges összefogással kikerültek a beteg, elszáradt tuják a Zalaegerszegi Belvárosi II. Óvoda Petőfi Tagóvodájának kerítése mellől. A helyükre mintegy száz balkáni babércserjét telepítettek a Városgazdálkodási Kft. munkatársai és az önként jelentkező szülők. Az ültetésben az adományozó cég, az Országos Dohányboltellátó Kft. munkatársai is segédkeztek. Ahogy Halászné Dormány Orsolya depóvezető elmondta, a társadalmi és a jövő nemzedéke iránti felelősségvállalás kiemelkedően fontos a vállalat életében, így önkéntes munkájukkal, anyagi támogatással örömmel segítenek rendszeresen a hozzájuk fordulóknak. Szentesi Csilla tagóvoda-vezető hozzátette, a Bóbita II. Alapítványon keresztül 450 ezer forinttal támogatta a cég az intézményüket. A szépen megújult, esztétikus környezetben öt csoport, összesen 111 gyermek játszhat a szabad levegőn. Megköszönte továbbá a Városgazdálkodási Kft. munkatársainak, hogy egy nap alatt kivették a tujákat, elszállították azokat, majd előkészítették a talajt, az árkokat az új növények ültetéséhez. Szentesi Csilla elmondta, mintegy 10-12 szülő csatlakozott a felhíváshoz, hogy még szebbé tegyék a gyerekek játszóterét, környezetét. A cserjék mellett további három fát kapnak még az adományozótól, amiket jövő hét közepén ültetnek el.

Baglyokról tartottak előadást a zalaegerszegi megyei könyvtárban

Az állatvédelmi témahét keretében a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány munkatársa, Schneider Zoltán tartott előadást a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. Az általános iskolásoknak szervezett programon egy fokozottan védett madárral előbb elméletben, majd testközelből is megismerkedhettek a gyerekek. A szervezet tagjai több mint két évtizeddel ezelőtt komoly küldetést vállaltak fel. A szakember ezúttal a Dózsa György Általános Iskola diákjainak tartott előadást, ahol elsőként általánosságban mutatta be a bagolyfajtákat. A kivetített ábrákon az uráli, a macska, a réti és az erdei füles fajták jelentek meg, de képet kaptak az uhuról s a törpe és a gatyás kuvikról is. A biológus összegezte, hogy melyiket mi jellemzi, szólt nevük eredetéről, szokásaikról, kedvenc élőhelyükről. Schneider Zoltán a gyöngybaglyokról részletesebben is beszélt. Felsorolta külső ismérveiket, ezek közül kiemelte, hogy testüket jellegzetes, puha toll borítja. A foglalkozás csúcspontjaként behozta a terembe Hérát, az elkobzott, mindössze 30 dekagramm súlyú gyöngybaglyot. Vele élőben mutatta be a madár felépítését, jellemzőit, szokásait. A diákoknak végül módjuk nyílt arra is, hogy a kisméretű madarat közelebbről megnézzék és megsimogassák.