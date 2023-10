Visszakapcsolnák Keszthelyt a lovassport nemzetközi vérkeringésébe

A végéhez közeledik a fenékpusztai majorság megújításának második üteme. A fejlesztésre 1,3 milliárd forint uniós forrást nyert a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft. (NÖF) vezette konzorcium. Farsang Csaba, a NÖF igazgatóhelyettese sajtótájékoztatóján kiemelte, a Festetics-család több száz évvel ezelőtt számos kulturális és gazdasági értéket teremtett, s ezek közül is kiemelkedik a felbecsülhetetlen értékű keszthelyi kastély és annak parkja. A mostani projekt célja az, hogy korhű környezetben idézzék meg a főúri család fénykorát, rekonstruálva a fenékpusztai majorság eredeti funkcióját. Olyan turisztikai attrakciókkal bővítik a majorságot, amelyek számot tarthatnak a hazai és a külföldi látogatók érdeklődésére, szögezte le Farsang Csaba. A cél az, hogy a lovaskiállítás és az itt kialakítandó ménes élményén túl különleges hangulatú, többfunkciós szabadidőpark jöjjön létre. A Fenéki Ménes Emlékmúzeum és Kulturális Rendezvényközpont gulyaistállójában klasszikus, a borjúistállóban pedig interaktív eszközökkel mutatják be a hajdan Európa-hírű ménes történetét, a Festetics-család lótenyésztő munkáját, valamint versenyzési szokásait, eredményeit. Az igazgatóhelyettes elmondta, táborhelyeket is kialakítanak, így Fenékpuszta a környék lovastáborközpontjává válhat. A felújított istállóépületek pedig lehetőséget adnak arra, hogy azokban tematikus rendezvényeket, kiállításokat szervezzenek.

Befogadó játszótér várja a gyerekeket Nagykanizsán

Felavatták Nagykanizsa új, vár tematikájú befogadó játszóterét a Kanizsa Aréna szomszédságában, mely a város és a Szerencsejáték Zrt. együttműködésével valósult meg. 2017-ben indította el a Szerencsejáték Zrt. A játék összeköt! elnevezésű programját, melyben azt határozta el, hogy évente több ép és fogyatékkal élő gyermek együtt játszását segíti elő befogadó szemléletű játszóterek kialakításával. A nagykanizsai a 25. a sorban. A megnyitón Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte, a befogadó játszótér egyik fontos szerepe, hogy az oda érkező gyerekek együtt játszva ismerjék meg egymást. Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedben jól átgondolt koncepció mentén Nagykanizsa számos pontján újultak meg játszóterek, mert a város megtartó erejét a kisgyermekes családok jelentik. Ennek a folyamatnak egyfajta kicsúcsosodása ez a befogadó játszótér, amellett, hogy közösségi térként funkcionál. A vár tematikájú játszótér az egykori kanizsai erőd gondolatvilágát próbálja megidézni különleges játszóelemekkel. Balogh László, Nagykanizsa polgármestere elmondta, Nagykanizsán 1702-ben rombolták le az európai hírű erődítményt, és bár ezt visszaépíteni nem lehet, most ehelyett nagy örömmel üdvözölhetnek egy vár tematikájú játszóteret, melynek értéke mintegy 80 millió forint, amihez az önkormányzat közel 8 millió forinttal járult hozzá.

Magasabb nyomáson érkezik a tiszta ivóvíz Zalaegerszeg páterdombi városrészén

Magasabb nyomáson érkezik a tiszta ivóvíz Zalaegerszeg páterdombi városrészén. A KEHOP 70 százalékos támogatásával valósult meg a közel 250 millió forintos beruházás, ami a magasabb területeken az ivóvíz nyomásában és minőségében évtizedek óta jelentkező problémára jelent megoldást. A részletekről a Szegfű és Báthory utca találkozásánál tartott tájékoztatót Balaicz Zoltán polgármester, Gecse Péter alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője, valamint Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója. Mint elhangzott, a többemeletes épületekből már a ‘80-as években is jelezték a felső szinten lakók a víznyomás jelentős ingadozását, időnként az elégtelen nyomást. Emellett a víz minőségével is problémák voltak, amit a csőfalakról leváló biofilmréteg okozott. A bajok orvoslására több épületben egyedileg nyomásfokozókat építettek be. A páterdombi ivóvízhálózathoz nyolcszáznál több bekötés tartozik, ebből 135 számít problémásnak, beleértve a társasházakat is. Páterdomb vízellátását a jánkahegyi magaslati víztározó biztosítja. A mostani beruházásban a megfelelő víznyomás elérése érdekében a terület magas pontján, a Báthory István Technikum melletti önkormányzati területen közel 37 méter magas, acélszerkezetű, 100 köbméteres víztornyot állítottak fel, ami 3,5 bar statikus víznyomást biztosít a torony talapzati szintjén. A víztorony felállítása mellett egy földalatti nyomásfokozót, valamint négy csomópontot építenek ki, és lefektetnek közel 300 méter ivóvízvezetéket.

27. alkalommal rendezték meg a „Tarka lepke, kis mese” vetélkedőt Zalaegerszegen

A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott zalaegerszegi rendezvényen először Takáts Eszter énekes-dalszerző és Karafiáth Orsolya író, költő, publicista interaktív zenés előadása oldotta a hangulatot. Zala vármegye 15 iskolájából 40 gyermek érkezett, hogy számot adjon vers- és mesemondó tudásáról az öttagú zsűri előtt. Bubits Tünde, Karáth Anita, Turbuly Lilla, Mihály Péter, valamint a Radnóti-díjas előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke, Lutter Imre három fő szempont alapján értékelte a maximum négyperces produkciókat. A drámapedagógus és újságíró bátorságra és könnyedségre biztatott mindenkit. Kiemelte, legfontosabb, hogy a választott mű közel álljon az előadó egyéniségéhez. Emellett az életkori sajátosságoknak megfelelő „eszköztárat” vették szemügyre, az artikulációra, a légzés- és beszédtechnikára, a hanglejtésre figyeltek. Végül mérvadó volt a művészi megvalósítás is, ami azt jelezte, hogy a vers- vagy prózamondó gyermek mennyire hitelesen adja elő művét. Bednárikné Rácz Enikő, a Keresztury VMK igazgatóhelyettese köszöntötte a megjelent 3-8. osztályos versenyzőket, szüleiket és felkészítőiket. Mint elmondta, tavaly és idén is a Petőfi-emlékévhez kapcsolódva hívták életre a rendezvényt, a Petőfi-költemények csak ajánlottak voltak, egyébként szabadon választott művekkel három korcsoportban léptek színpadra a fiatalok. Az 5-6. és 7-8. évfolyam legjobbjai idén is egyenes ágon jutottak tovább a "Regősök húrján..." Országos Vers- és Prózamondó Találkozó és Verseny budapesti gálájára.