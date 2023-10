A MŰSZAK művésztelep alkotásaiból nyílt kiállítás Keszthelyen

„Törékeny természetben törékeny emberiség” címmel a XIII. MŰSZAK Szabad Művészek Alkotóközössége nyári, cserszegtomaji művésztelepének anyagából nyílt kiállítása a közelmúltban a keszthelyi Balatoni Múzeumban. Németh Péter múzeumigazgató köszöntője után dr. Cséby Géza irodalmár, tiszteletbeli lengyel konzul ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a 2024. március 2-ig látogatható kiállítást. A műsorban közreműködött Horváth Péter versmondó és Burucs Szabolcs képzőművész. Idén több mintegy negyvenen vettek részt az összművészeti táborban, ahol grafikusok, festőművészek, szobrászművészek, képzőművészek és irodalmárok érkeztek Takács Ferdinánd és Takács-Szencz Lívia hívására az egész Kárpát-medencéből. Az alkotóközösség ezúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire törékeny világban élünk, milyen fontos az egymásra és a természetre, környezetünkre való odafigyelés. A művésztelep egyik alapítójuknak, a közelmúltban elhunyt Marcelle Vallon Basilides képzőművésznek „Törékeny természetben törékeny emberiség” című emlékkiállításával indult, majd akciófestés, irodalmi est és baráti beszélgetés színesítette a repertoárt az ötnapos alkotótábor során. A baráti és művészi találkozón született alkotásokból nyílt kiállítás a keszthelyi Balatoni Múzeumban, amit dr. Cséby Géza író, költő, műfordító így ajánlott az érdeklődők figyelmébe: A Művészek Szabad Alkotóközössége az ide művésztelepét „Törékeny természetben törékeny emberiség” mottóval szervezte meg. Rávilágítva a bennünket körbevevő világ anomáliáira, a környezetpusztító beruházásokra, környezetromboló magatartásunkra, pedig a természet életünk meghatározó része, létünk alapja. mondta dr. Cséby Géza. A MŰSZAK tárlatát március 2-ig nézhetik meg az érdeklődők a Balatoni Múzeumban.

Pályakezdőket, nyugdíjasokat és díszdiplomásokat köszöntöttek Nagykanizsán

A pedagógusok fontos szerepet játszanak mindannyiunk életében: munkájuk során nemcsak tananyagot, tudást adnak át, hanem odafigyelést, emberséget, életre szóló útravalót, emberi példát, miközben közösségeket is építenek - hangzott el azon az ünnepségen, ahol három pedagógus generációt, a pályakezdőket, a nyugdíjba vonulókat és a díszdiplomásokat köszöntötték Nagykanizsán. A jelenlévőket elsőként Balogh László polgármester méltatta. Mint mondta: a pedagógus hivatása ott kezdődik, ahol az otthon véget ér, szolgálata pedig ott végződik, ahol a tanítvány mesterré válásának lépcsőfokai elindulnak az ég felé. E hivatás és szolgálat az örök átmenet világa, a fészek és a kirepülés köztes létszakasza. A pedagógus pedig a kötelék maga: ő a közvetítő, az utazó, az emberformáló és az életalakító. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is köszöntötte a pedagógusokat. Mint mondta: mindannyiunk életében vannak emlékek, melyek mélyen bevésődtek, az első lépések az óvodában, az első betűk leírása, a számtanleckék vagy éppen a közös sportolás öröme. Ezekben az élményekben, történetekben mindig ott vannak a nevelők, a tanítók és a tanárok. Azok az emberek, akikre egykor hasonlítani akartunk, akiktől olyasmit tanultunk, amit beépítettünk saját életünkbe. A köszöntőket követően a pályakezdő tanárok tettek ünnepélyes fogadalmat, hogy munkájukat elődeikhez méltóan, lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint végzik.

Színháztörténeti konferencia a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház fennállása 40. évfordulóján

A Hevesi Sándor Színház 40. évfordulójának ünnepléséhez a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága tudományos konferenciával járult hozzá, melyet a napokban rendeztek a város dísztermében. Az érdeklődőket Havasi Bálint, a múzeumok főigazgatója, Balaicz Zoltán polgármester és dr. Besenczi Árpád, a színház igazgatója köszöntötte. Hangsúlyozták, egy közösség polgári identitásához századok óta hozzá tartozik a helyhatóság támogatását élvező színházművészet jelenléte. Nem véletlen, hogy Zalaegerszeg már az 1800-as évek elején törekedett állandó színház létrehozására, de erre 200 évet kellett várni. A folyamatról szóltak a muzeológusok, levéltáros történészek tudományos előadásai. A Kiss Gábor főkönyvtáros elnökletével zajlott "Színházi élet Zalaegerszegen a kezdetektől az állandó színház megnyitásáig" címet viselő konferenciát október 11-re időzítették a szervezők, hiszen 1983-ban ezen a napon tartotta első díszelőadását (Az ember tragédiáját játszották Ruszt József rendezésében, a zalaegerszegi származású Gábor Miklós főszereplésével) a Hevesi Sándor Színház. Az idáig tartó út állomásait járták végig az előadások. Dr. Gyimesi Endre irodalomtörténész a magyar nyelvű színjátszás zalai kezdeteibe avatta hallgatóságát, hiszen az 1700-as évek legvégétől kezdve a színjátszás és a teátrum volt az anyanyelv polgárjogáért folyó küzdelem terepe. Szabóné Simon Beáta, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltárának könyvtárosa az 1800-as évek közepén Zalaegerszegen megfordult vándortársulat működésébe engedett bepillantást, Béres Katalin, a Göcseji Múzeum főmuzeológusa a két világháború közti egerszegi és kanizsai teátrumi törekvéseket összegezte, Erős Krisztina (Göcseji Múzeum) a szocializmus időszakának zalaegerszegi színházi eseményeit tárta elő, kiemelve az Állami Déryné Színház vendégjátékait, dr. Káli Csaba, a zalai levéltár igazgatója a mostani, többször átépített színházépület, egykori szakszervezeti művelődési ház és munkásotthon megépülésének történetével gazdagította a jelenlévők tudását. A konferencia előadásai később kötetben is megjelennek.

Botfára is vezet kerékpárút, az év végére készül el

Négy év alatt, 2019 óta 20,8 kilométerrel bővült Zalaegerszegen a kerékpáros, illetve kerékpározható utak hálózata. A megyeszékhely újabb városrésze lesz biztonságosan megközelíthető kerékpáron is, a beruházásról a Flex déli gyáregységénél tartottak tájékoztatót. Balaicz Zoltán polgármester bevezetőjében felidézte, hogy 2019 óta jelentősen bővült a kerékpáros, illetve kerékpározható utak száma. Összesen 1,9 milliárd forintot költöttek erre, és a most 223 millió forintból az év végéig megépülő, Botfára vezető szakasszal a bővülés mértéke eléri a 20,8 kilométert. Hozzátette, folytatódik a kerékpárutak építése, ebből kiemelendő a teskándi bekötés, amire TOP Plusz támogatást kapott a város. A tervekben szerepel a Csácsbozsokra, pontosabban az arborétumig vezető szakasz kiépítése is. Ennek finanszírozásra még keresik lehetőséget. Gecse Péter alpolgármester a közel ezer lakosú településrész önkormányzati képviselője a közlekedés biztonságát hangsúlyozta, ezért épült meg anno a körforgalom is a 74-es úton, és már akkor gondoltak a kerékpárút átvezetésére, emelte ki. A Botfára vezető kerékpárútról Szak Tibor, a polgármesteri hivatal út- és közműépítési csoportjának vezetője elmondta, a 927 méter hosszú szakasz rövidebb része gyalog- és kerékpárútként is funkcionál. A 7410-es úti, Flex előtti csomóponttól 160 méterre északra áthelyezik a buszmegállót, ott pedig a forgalmas útszakasz biztonságos keresztezése érdekében a gyalogosok és kerékpárosok számára átvezetés épül középszigettel, sávelhúzással, sárga villogóval.