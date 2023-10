A szabadságharc mártírjaira emlékeztek Keszthelyen

Az 1848-49-es szabadságharc hőseire, a mártír tábornokokra emlékeztek Keszthelyen, a Szent Miklós temetőben a nemzeti gyásznapon, október 6-án. A szabadságharc bukása után nem volt olyan család, amelyben ne gyászoltak volna apát, férjet, testvért, vagy fiút: a harctéren elesettek száma a 150 ezres honvédseregből mintegy 24 ezerre tehető, emlékeztetett Vozár Péterné alpolgármester. Az első század keresztényei azt vallották: a vértanúk vére a keresztények magva. HiszI, hogy az aradi tizenhármak Istenbe vetett hittel voltak képesek a hazáért áldozni életüket, számukra a hazaszeretet elválaszthatatlanul összefonódott a szabadság szeretetével. Egyikük sem vágyott a halálra, a szabadság eszméje éltette őket, és ily módon mind győztesek, hangsúlyozta Vozár Péterné. A Ranolder-iskola diákjainak verses-zenés emlékező műsora után Őry Gábor, az intézmény igazgatója úgy fogalmazott: 1848. március 15. és 1849. október 6. olyan sorsfordító időszakot keretez, amely történelmi léptékkel csekély idő, de ha arra gondolunk, hogy 1956 októberében 12 nap alatt megrendült a világ, akkor máris érthetőbb, hogy ez a másfél év mennyi mindent foglalhatott magába. Az aradi vértanúk súlyos örökséget hagytak ránk, legyünk méltók ehhez, zárta beszédét Őry Gábor.

Közel 11 millió forintból elkészült az óvoda tetőfelújítása Nagykanizsán

Helyszíni bejárás keretében zajlott a Csokonai utcai Kertvárosi Tagóvoda tetőfelújításának műszaki átadása Nagykanizsán. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert több csoportszoba beázott a közelmúltban. A műszaki átadáson részt vett Balogh László polgármester, aki emlékeztetett: az intézmény korábban szerepelt azon a listán, ami az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését célozta, ám a pályázat keretében nem lehetett elszámolni a szükséges munkálatokat. A beruházás az 588 millió forintos kormányzati támogatás felhasználását célzó felújítási keretbe sem fért bele. Balogh László jelezte: az óvoda lapostetejének felújítását a közgyűlés is támogatta, így 11 millió forintos keretösszeget különítettek el a beruházásra. A munkák elvégzésével a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.-t bízta meg az önkormányzat, a városi cég ennek megfelelően kétrétegű vízszigetelést végzett a keleti, a nyugati és a középső pavilon tetején, illetőleg a gondozási és szociális egységekben a vakolat gomba- és penészmentesítése mellett új vakolatot és festést kaptak a helyiségek. A villamosrendszer javítását és ellenőrzését is elvégezték a szakemberek. A bejáráson elhangzott, a tetőfelújítást követően a gyerekek nem költöznek vissza a tagóvodába, hanem maradnak a Rózsa utcai intézményben, ám a későbbiekben – ha hasonló problémák merülnek fel másik óvodában – ide lehet majd költöztetni a gyerekeket.

Hatodik alkalommal tartottak járműipari konferenciát Zalaegerszegen

A Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetsége hatodik alkalommal rendezte meg járműipari konferenciáját pénteken Zalaegerszegen, a ZalaZONE tesztpálya konferenciatermében. A szövetség idén ünnepli 30 éves fennállását, ezért a járműipar jelenéről és jövőjéről szóló szakmai előadások mellett a jeles évfordulóról is megemlékeztek. A Suzuki kezdeményezte a szövetség létrejöttét, amely az elmúlt három évtizedben minisztériumokkal, illetve az ágazat valamennyi szereplőjével együttműködést alakított ki, mondta köszöntőjében dr. Nyirő József, a Majosz elnöke. Mint fogalmazott, a szövetség a vállalásához hűen folyamatosan bővíti kapcsolatrendszerét, hogy közösen találjanak megoldásokat az ipari forradalom, a Covid, a háborús helyzet, az energiaválság, az inflációs környezet adta kihívásokra. A járműipar számára kiutat jelent a hidrogéntechnológia és az akkumulátortechnológia. A Majosz a hadiipar és a védelmi ipar területén is új irányokat keres, hogy minél erősebb beszállítói láncot tudjon kiépíteni, hangsúlyozta az elnök. A zöld átállás miatt óriási kihívás előtt a járműipar, versenyképességének meghatározója lesz az akkumulátorgyártás, jelentette ki videóüzenetében Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár. Kiemelte, a magyar kormány egyik fő célja, hogy a hazai beszállítók minél magasabb hozzáadott értéket képviseljenek az értékláncban. A következő hetekben pilot jelleggel elindítanak egy programot, ami éppen ezt segíti elő a gépjárműiparban. Hangsúlyozta, a vállalatok, az egyetemek, a kutatóintézetek között olyan kutatás-fejlesztési együttműködések is szükségesek, amelyek tömeggyártássá és iparrá alakulnak át. Az energiabiztonságról, az alternatív energiák használatáról,

a hazai energetikai rendszer átalakításáról beszélt előadásában Gulyás Tibor, az Energiaügyi Minisztérium stratégiáért felelős helyettes államtitkára.

Helyi termelőket tájékoztattak Zalaegerszegen

Ha helyben megtermelt élelmiszert vásárolunk, akkor a közelünkben élő gazdálkodókat és ezzel még a településünket is támogatjuk, óvjuk az egészségünket, a környezetünket. Röviden így foglalható össze az üzenete a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által szervezett országos előadássorozatnak, amelynek egyik állomása Zalaegerszegen volt az alsóerdei szabadidőparkban. Májusban indították útjára a programot, és a hatodik helyszín Zalaegerszeg, árulta el Székely Rita, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat főtitkára. Ezeken a rendezvényeken a helyi termelőkkel kívánják a törvényi hátteret megismertetni, valamint olyan szakmai információkkal ellátni őket, mint az élelmiszerjelöléssel kapcsolatos tudnivalók, emelte ki példaként. Ezenkívül terítékre kerülnek a rövid ellátási láncok hazai és külföldi gyakorlatok bemutatásával. Mint mondta, a helyi, illetve a hazai termékek megismertetése elősegíti, hogy a termelés, feldolgozás és a vásárló közötti út a lehető legrövidebb legyen. Ez javítja az élelmiszerbiztonságot, ami végső soron a fogyasztó egészségét is szolgálja, valamint csökkenti a költségeket és erősíti a helyi gazdaságot, tette hozzá. A megnyitón Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke, valamint Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte a résztvevőket.