Zenés-táncos program Keszthelyen az idősek hónapjának kezdetén

Időseinknek köszönhetjük, hogy vagyunk, s azzá válhattunk, amivé emeltek bennünket, fogalmazott az idősek hónapja nyitórendezvényén Manninger Jenő, Keszthely polgármestere. A programon a városvezető beszédében emlékeztetett, a városban 35 éve intézményesült a gondviselő elkötelezettség, hiszen ekkor nyílt meg a Sörház utcában az idősek otthona, amely 15 éve költözött jelenlegi helyére, a Csók István utcába. A polgármester hozzátette, folyamatosan dolgoznak azért, hogy jobban felszerelt otthonban tölthessék az ide beköltözők nyugdíjas éveiket. Ezt a célt szolgálja a tetőtéri szobák jövő évre tervezett megújulása is. Fontosnak tartják, hogy a lakók számára a pihenés, illetve a szabadidő aktív eltöltése is biztosított legyen, mint ahogyan a 100 idős polgár naponta meleg ételt kínáló szociális étkeztetésre és a nappali ellátás minőségére is gondosan ügyelnek, mondta el Manninger Jenő. Királyné Domaházi Csilla intézményvezető arról is szólt, az itt dolgozóknak sokan példát adnak a bentlakók közül: van minta előttünk, hogy mivé válhat egy ember, még akkor is, ha mindene fáj. És sokakon tükröződik, a nehézségek ellenére jó megélni ezt a kort, szögezte le az egyesített szociális intézmény első embere.

Az állatok jelenléte kapocs az emberek között is

A Loco-Motiv Közösségi Alapítvány támogatásával a közelmúltban állat- és természetvédelmet, önkéntességet népszerűsítő közösségformáló rendezvényt tartottak Nagykanizsán az "Élettér" Állat-és Természetvédelmi Egyesület Ady utcai menhelyén. Az eseményen ezúttal a palini Inkey-iskola csoportja vett részt. A gyerekek megismerkedhettek az egyesület munkájával, a kutyák és macskák iránt érzett felelősségükről volt szó, s kérdéseket tehettek fel. Az alapítvány jóvoltából önkéntességet népszerűsítő előadást is meghallgathattak. A kanizsai Gyarmati-Litter Tímea egyesületi tag és önkéntes elmondta: az állatokkal való kapcsolat javítja a tinédzserek önképét és önbizalmát, fejleszti a lelki ellenállóképességet, empatikusabbá, gondoskodóbbá tesz, sikerélményhez juttat. Eközben észrevétlenül alakulnak ki baráti kapcsolatok, nemcsak az ember és a négylábú, de a gyerekek között is. A mai modern világban a tinédzserek életéből egyre tűnnek el személyes kapcsolatok a digitális eszközök miatt. Saját tapasztalatuk, hogy az állatvédő táboraikban szinte elő sem kerülnek a digitális kütyük, hiszen számos „állati” inger éri a gyerekeket, akik örömmel töltik idejüket védenceinkkel és a saját korosztályukkal, mondta az állatvédő.

Népi kézművesnap látásfogyatékosok alkotásaival Gébárton

Vakok és látásfogyatékosok díjazott kézműves alkotásaiból nyílt kiállítás Zalaegerszegen a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban, az elismeréseket ünnepség keretében adták át a tárlat helyszínén. A kezdeményezés célja, hogy ráirányítsák a figyelmet az értékes munkákra és azokra a lehetőségekre, amelyeket a kézművesség kínál a vakok és gyengénlátók számára. A beérkezett alkotásokat szakértők válogatták és zsűrizték, így a kiállítótérben a legkiválóbb munkákat tudjuk bemutatni, mondta Choma Balázs, a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének elnöke. Az országos pályázatra Miskolcról, Nagykanizsáról és Zalaegerszegről érkeztek alkotások. Az első helyezést Kardos Norbert miskolci, a másodikat Sümegi Anita zalaegerszegi, a harmadikat Kele Tamás nagykanizsai látássérült kapta. A szakmai zsűri oklevéllel díjazta Aranyosné Vadász Ágota, Kele Mária, Varga Lajosné és Petróné Simon Éva alkotásait. A nemezeléssel, gyékényből, csuhéból, papírból készült műveket október 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Pozvai Andrea, az alkotóház kulturális szervezője, a zsűri elnöke személy szerint is értékelte a pályázók alkotásait, szakmai tanáccsal gazdagítva őket a további munkához, s egyúttal segítséget is ígért szakterülete, a csuhéfonás elsajátításához. A megnyitó ünnepség után a résztvevők Pozvai Andrea tárlatvezetésével megismerkedtek az alkotóház állandó kiállításaival, majd Mecséri Cecília diplomás gyógynövényszakértő népi kézműves gasztronómiai foglalkozáson rozmaringos keksz és köményes sajtos tallér, valamint citromfű-, és mentatea készítésére tanította a látásfogyatékosokat, s megismertette őket többféle szárított gyógynövénnyel.

Mustra Wine & Chill október közepén Zalaegerszegen

Ismét neves borházak nedűivel és finom falatokkal készül öt zalaegerszegi vendéglátóhely az október 12-14. közötti Wine & Chill mustrára. Az ősz hangulatát idéző rendezvényen a hagyományokhoz híven fesztiválpoharakkal közlekedhetünk a belvárosban, miközben a Spájzban például a ZTE kosárlabdázói szolgálnak fel. A szín- és ízkavalkádot ismét különleges élő zenés estekkel egészítik ki a szervezők, akik a beharangozó sajtótájékoztatón elmondták: azért szervezték egy hónappal később a sokak által kedvelt programot, mert a szüret végeztével a borszakértők, borászok is könnyebben csatlakoztak hozzájuk. A teljesség igénye nélkül: a Spájz szüreti kakasgulyással és hidegtálakkal, badacsonyi borokkal, a Díszpinty steak szendvicsekkel, határon túli, Sike Balázs badacsonyi és a Veszprémi Érseki Pincészet italaival, a Contrast burritoval és a László Pince, Cseke Sándor, a Bussay Pince, valamint Káli Balázs pincészetének italával készül. Az Alibi őszi pizzaspecialitásokat és Dóka Éva pincészetének italait, míg a Pedro piadínákat (olasz lepénykenyereket) és Keszler-borokat kínál. Balaicz Zoltán polgármester a város nevében köszönte meg a vállalkozók kezdeményezését, a minőségi gasztronómiai és kulturális kavalkád ugyanis a megszokott fesztiválok és rendezvények kínálatát színesíti.