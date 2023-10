Keszthely és a georgiai település az idegenforgalomra és a kultúrára koncentrál

Testvérvárosi megállapodást kötött Keszthely és a georgiai – korábbi nevén: grúziai – Batumi. A dokumentumot a két polgármester, Manninger Jenő és Archil Chikovani írta alá. Batumi Georgia második legnagyobb települése: turisztikai és gazdasági központ a Fekete-tenger partján. A két városvezető jelezte, elsősorban az idegenforgalom és a kultúra területén szeretnének együttműködni. A kapcsolatfelvétel további apropója, hogy a 3,7 milliós egykori szovjet tagállam az EU-ba igyekszik, ezért is érdeklődik Magyarország iránt. A két város a Külgazdasági és Külügyminisztérium segítségével talált egymásra, a kapcsolatfelvételt Georgia magyarországi nagykövete is segítette. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere kiemelte: minden lehetőséget megragadnak, hogy fejlesszék kapcsolataikat, s ezáltal ismertebbé tegyék külföldön a Balaton fővárosát, bízva abban, hogy újabb tanulni vágyó fiatalok, turisták és remélhetőleg üzletemberek is eljönnek ide. A két városvezető megegyezett: a közeljövőben diákcsereprogramot is kidolgoznak. A testvérvárosi szerződés aláírása után a georgiai delegációnak bemutatták Keszthelyt és térségét, a vendégek jártak a Festetics Imre Bioinnovációs Központban, a Hévízi Tófürdőben, a Hévíz-Balaton Airporton és a Festetics-kastélyban is.

A Himalája székely tudósa - Kiállítás nyílt Nagykanizsán a HSMK-ban

A Himalája székely tudósa - Ázsia címmel nyílt meg kedden Gelencsér Gábor nyugalmazott újságíró, angoltanár és gyűjtő legújabb kiállítása a HSMK földszinti előcsarnokában Nagykanizsán. A kiállítás anyagát az újságíró jó barátja és támogatója, Kalmár Anikó állította össze, így tisztelegve a 40 éves Magyar Földrajzi Múzeum munkássága előtt. A látogató a vitrinek között sétálva nemzeti lobogók, bélyegek, bankjegyek, képeslapok és könyvek segítségével visszarepülhet az időben, hogy megismerje Kőrösi-Csoma Sándor életét. Gelencsér Gábor rövid tárlatvezetést is tartott. Azon országok bélyegeit, retró képeslapjait, bankjegyeit állította ki, ahol Kőrösi-Csoma megfordult, illetve az utazásain járt. Azt is érdemes tudni erről a kivételes emberről, hogy közel hétezer kilométert tett meg alig nyolc hónap alatt gyalogszerrel, jakháton, s lovakkal. Ezek az országok érdekes állomásai voltak az életének. Például az egyik vitrinben Románia, Bulgária, Ciprus, Szíria, Irak, Afganisztán, Pakisztán és India bélyegblokkjait, sőt kiadványait gyűjtötte egy csokorba Gelencsér Gábor. Érdekesség, hogy a két nagykanizsai származású festőművész, az Indiába elszármazott Sass-Brunner Erzsébet és lánya, Brunner Erzsébet 1939-ben elzarándokolt Kőrösi-Csoma Sándor Dardzsiling-i sírjához. Később aztán Brunner Erzsébet lefestette a különleges, nyolcszögletű síremléket.

Kiállítás nyílt a megyei bibliotékában Zalaegerszegen

Valódi kuriózumokat, ritkaságokat tekinthetnek meg a látogatók Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A bibliotéka legújabb tárlatán a helyismereti gyűjtemény gyöngyszemeit tárják a nagyközönség elé. A kiállítás megnyitóján Tóth Renáta köszöntötte a megjelenteket, köztük az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI diákjait. A könyvtárigazgató hangsúlyozta, időről időre kinyitják páncélszekrényük ajtaját és megmutatják azokat a féltve őrzött kincseket, amiket az olvasók egyébként nem, vagy csak ritkán láthatnak. Most erre az Országos Könyvtári Napok programsorozata adott alkalmat, melynek idei szlogenjéhez - A könyv híd, a könyvtár összeköt - jól illeszkedett az esemény, hiszen a bibliotéka a bemutatott összeállítással a múlt értékeit tárta fel, fogalmazott az igazgató. Kiss Gábor főkönyvtáros előadásában kitért arra, hogy minden megyei könyvtárnak kiemelt feladata, hogy az adott vármegyére vonatkozó szakirodalmat, irodalmat térben és időben meghatározva gyűjtse. A könyvek mellett ezért állományukban térképek, metszetek, plakátok, képeslapok, képi ábrázolások is helyet kapnak, tehát mindazok a dokumentumok, melyek történeti értékkel bírnak. Gazdag tárházukból a legújabb, mini kiállítás egyfajta keresztmetszetet ad. A főkönyvtáros kiemelte, ezúttal több könyvritkaság közül válogattak, így került a tárlóba a legrégebbi, megyénkben nyomtatott könyv reprint kiadása, ami 1574-ben jelent meg. Egy 16. századi protestáns kalendáriumra is felhívta a figyelmet, melyben egykorú bejegyzések olvashatók Zrínyi Miklós 1663-1664-es téli hadjáratáról. Pompás kiállítású darabnak nevezte Magyarország topográfiáját, mely Mária Terézia fiának, József királyi főhercegnek, a későbbi kalapos királynak készült azért, hogy felkészítse az uralkodásra.

Miroslaw Rymar plakátjai a Göcseji Múzeumban

Lengyel plakátművész, a Zalaegerszeg testvérvárosából, Krosnóból érkezett Miroslaw Rymar alkotásaiból nyílt kiállítás szerdán a Göcseji Múzeumban. A művész a toruni Kopernikusz Egyetem Képzőművészeti Karán, grafikai szakon végzett 2001-ben. Kereskedelmi plakátjai és grafikai tervei mellett többnyire társadalmi, politikai és kulturális kérdésekkel foglalkozik kevés motívumot használva, gyakran bizarr, néha humoros képzettársításokkal. A tárlat a hónap végéig látogatható. A megnyitón dr. Kostyál László tudományos igazgatóhelyettes, művészettörténész ismertetőjében egyebek mellett elhangzott, az első művészi plakátok a 19. század közepén születtek a litográfiának köszönhetően, ami lehetővé tette a szín és a szöveg kombinálását azonos felületen. A szecesszió elragadó díszítettségéből és finom színárnyalataiból adódóan a plakátok önálló műalkotásokká váltak. Aztán a 20. századtól karakteresebbé és merészebbé váltak, a politika pedig felhasználta az óriási kifejezőerejüket propagandacélokra. Mirosław Rymar grafikusművész tanulmányai során tökéletesen elsajátította a plakát meggyőző nyelvének használatát. Egyedi stílusával személyes kommentárt fogalmaz meg társadalmi kérdésekről, politikáról, kultúráról – különösen a filmről. Művészete nem ismeri a megalkuvást, állításai szókimondók és nyersen lényegre törők, gyakran sajátos humor kíséri őket. A rá jellemző formai megoldások - a sziluettek, a letisztult formák, a színfoltok használata - közvetlenné és teljesen világossá teszik az üzenetet.