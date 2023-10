Lisieux-i Kis Szent Terézt ünnepelték a Kármelben

Lisieux-i Kis Szent Terézt ünnepelték vasárnap a keszthelyi Kármelita-bazilikában, amelynek ő a védőszentje. A templom zsúfolásig megtelt hívekkel: az ország távoli helyszíneiről is érkeztek zarándokok. Kis Szent Teréz Franciaországban született, s nővérei példáját követve már gyerekkorában apácának készült. Hamarosan megismerkedett a karmelitákkal, s 1888-ban belépett a Lisieux-i rendbe. Szombaton az előesti szentmisét Madassery Sebastian verbita szerzetes mutatta be, amelyet énekelt vesperás követett a templomban. A vasárnapi ünnepi alkalom főcelebránsa dr. Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora volt. Dr. Kuminetz Géza arra biztatta a híveket, hogy Teréz példáját követve bízzanak Krisztusban, és járjanak a jó útján. A szentmisén a szentendrei Szent András Katolikus Általános Iskola gyerekkórusa énekelt, a Kármelt pedig rózsák borították, hiszen ez a virág Kis Szent Teréz szimbóluma. A szentmise végén ötszáz szál rózsát áldottak meg, s ezeket a hívek magukkal vihették otthonaikba.

Érdekes kísérletek a Pannon Egyetem Nagykanizsán

Természettudományos ismereteikről adhattak számot vagy bővíthették tudásukat azok az általános és középiskolás diákok, akik ellátogattak a Pannon Egyetem Nagykanizsa Vár utcai épületébe, ahol izgalmas játszótér várta a fiatalokat. Mint azt Gerencsérné dr. Berta Renáta, a kanizsai kampusz főigazgató-helyettese elmondta: a Richter Gedeon Nyrt. által életre hívott TETT: Te és a természettudományok – mesés történetek pályázat – nyílt napjához csatlakoztak, melynek keretében érdekes, a kémiához, fizikához kapcsolódó játékokat próbálhatnak ki a fiatalok, illetve látványos kísérleteket is megtekinthetnek. a mobillabor kísérletek keretében durranógázt, majd tűztornádót idéztek elő a szaktanárok, de úgynevezett elefánt fogkrémet is előállítottak hidrogén-peroxid, mosogatószer és kálium-jodid elegyítésével, melyből aztán oxigénnel töltött hab keletkezett. A kísérletek és játékok mellett a fiatalok a TETT-mesepályázatról is fontos információkat kaptak. Mint azt dr. Móring Andrea, a vállalat képviselője elmondta: olyan történeteket várnak, melyben fontos vezérfonal a természettudomány, akár egy kémiai reakció, egy környezeti jelenség vagy éppen egy fizikai alaptörvény. A pályázatot egyébként 2021-ben hirdették meg először, azóta az elkészült mesékből és történetekből két vaskos kötet jelent meg. Az idei pályázatra november 14-ig várják az írásokat, melyek közül a legjobbak bekerülnek a harmadik kötetbe.

Házi kedvenceket áldottak meg a Mindszentyben, elveszett állatoknak kerestek gazdit a Vizslaparkban

Október 4-én tartjuk az állatok világnapját, ez egyben tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt is, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. A jeles alkalomhoz kapcsolódóan ezen a napon a zalaegerszegi Mindszenty-iskolában évről évre áldást lehet kérni az állatokra. Ilyenkor a diákok, de még a környékbeliek is mindenféle lábas, szárnyas szépséget, kedvencet, köztük libát, tyúkot, kutyát, macskát, teknőst, aranyhalat, hörcsögöt elvisznek magukkal az iskolába, hogy az égiek oltalmát kérjék rájuk. Tegnap délután is nagyon sokan éltek ezzel a különleges lehetőséggel és gyülekeztek az intézmény udvarán az áldásra várva. Zalaegerszegen, a Vizslaparkban “Elveszett” állatok találtak gazdára ugyancsak aznap. Az Állati küldetés nevű akciót második alkalommal rendezték meg a rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei az állatok világnapja alkalmából. A parkba helyeztek ki több száz kedves plüsslényt, és ezeket a gyerekek hazavihették, hogy gondoskodjanak róluk. Aki pedig a megmentett állatról az új otthonában fényképet készít és elküldi a szervezőknek, az ellátogathat a főkapitányságra, ahol megismerheti a rendőrök munkáját. Ennek egyik mozzanata az is, hogy az elveszett plüssállatok mellé a gyermekek biztonságát szolgáló tanácsokról szóló szórólapot is csomagoltak.

Boda László emlékére túráztak a nyugdíjasok Zalaegerszegen

A mozgás fiatalon és egészségben tart, ennek szellemében indultak el kedden délelőtt a zalaegerszegi városháza elől a Boda László emléktúra résztvevői. A program kapcsolódik az idősek és gyaloglás világnapjához, október 1-jéhez, illetve október 7-éhez. A szervezők egyike, Siklósi

Judit, az Egészség Egyesület vezetője arról számolt be, hogy 2006-ban szervezték meg először a világnapi túrát. Ehhez az évek folyamán mind több nyugdíjasklub csatlakozott, és 2016 októbere óta a közös sétán az év februárjában elhunyt Boda Lászlóról is megemlékeznek. Mint mondta, ő volt, aki életre hívta a Senior Akadémiát, része volt abban, hogy a zalai nyugdíjasklubok csatlakoztak az Életet az Éveknek Országos Szövetségéhez. Balaicz Zoltán polgármester és dr. Kocsis Gyula, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség zalai szervezetének elnöke köszöntője után a félszáznál több túrázó a zalaegerszegi városházától a Vizslaparkon át elsétált a temetőbe, ahol felkereste Boda László sírját. Ezt követően az Apáczai művelődési központhoz gyalogoltak, ott pedig levezetésképpen Siklósi Judit irányításával tornászhattak, táncolhattak.