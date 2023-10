Biztos a keszthelyi Festetics-kastély jövője

Az idei főszezonban 177 ezer, az ősz kezdetéig pedig összesen 215 látogató kereste fel a keszthelyi Festetics-kastélyt, amely januárban integrálódott a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-be. Ez idő alatt, a hatékonyabb működési és hasznosítási koncepció eredményeként, 164 millió forint költségmegtakarítást ért el az intézmény. Erről is beszélt sajtótájékoztatóján Oláh Zsanett, a NÖF Nkft. ügyvezetője, hozzátéve: idén összesen több mint kétmilliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések a kastélyban, s a közeljövőben a főépület villamosenergia-szükségletét már napelempark biztosítja. Magyarország leglátogatottabb kastélya augusztusra már teljesítette az idei üzleti tervében szereplő árbevételt, emelte ki a NÖF első embere. Oláh Zsanett arról is szólt, a turisztikai szezonban 50 tematikus rendezvény egészítette ki az állandó kiállításokat, vagyis: minden harmadik napon volt egy rendezvény a kastélyban, vagy a kastélykertben. Leszögezte: csak a május-augusztus közötti időszakban több mint 177 ezer látogatót fogadtak, ők összesen 627 ezer jegyet váltottak a különböző attrakciókra. Az ügyvezető hozzátette, most is vannak megkezdett projektek, amelyek egyrészt fokozzák a látogatói élményt, másrészt fenntarthatóbbá teszik a létesítmény üzemeltetését. Ilyen például a Vadászati Kiállítás és a kerti kisvasút nyomvonalának bővítése, a fegyverfolyosó és a fehér tükörterem felújítása, vagy épp a kastély állandó és a modellvasút kiállításának fejlesztése új, interaktív elemekkel.

Tudományos kísérletek, feladatok és szórakozás Nagykanizsán

A Pannon Egyetem Nagykanizsa-Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban is csatlakoztak a Kutatók Éjszakája programsorozathoz pénteken. A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén lehetett bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. A szervezők elmondták, hogy a tudományos ismertek bővítését célzó interaktív bemutatók és a különböző kísérletek kora délutántól estig tartottak, volt például a kiterjesztett valóságra épülő virtuális kincskereső, illetve napelemes demonstráció és membránszűrő szerelés is. A fő program egy csapatverseny volt, a résztvevők menetlevéllel mentek végig a különböző állomáspontokon, melyeken az egyetemen oktatott képzési területekről - marketing, informatika, turizmus, vízügy - kaptak kérdéseket, de a fenntarthatóság és a megújuló energia témái is bekerültek a feladatok közé. A Kutatók Éjszakája évről évre népszerűbb, egyre többen keresik fel, a saját hallgatók mellett középiskolások és családok is érkeztek, hisz kisebbeknek és nagyobbaknak is érdekes lehet, aki szereti a tudomány rejtett titkait megismerni.

Zalaegerszegen, a ZalaZONE Járműipari tesztpályán tartották a városvezetők randevúját

„Az önkormányzati rendszer legfontosabb értéke az önállóság, a közvetlen választásokon alapuló demokratikus működés, ám ugyanúgy fontos a folyamatos alkalmazkodás és az időben meghozott szakszerű döntések” – fogalmazott beszédében Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára Zalaegerszegen, a ZalaZONE Járműipari Tesztpályán tartott Városi Polgármesterek Randevúján pénteken. A szakmai és baráti találkozót 28. alkalommal szervezte meg a Szféra Európa. Dukai Miklós államtitkár először dr. Pintér Sándor belügyminiszter üdvözletét és üzenetét adta át, majd beszédében hangsúlyozta: az előttünk álló időszakban nemcsak erős, cselekvőképes, világos jövőképpel rendelkező kormányra van szükség, hanem ugyanilyen célokkal és képességekkel rendelkező önkormányzatokra is. A városi polgármesterek találkozóján prof. dr. Palkovics László, az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezérigazgatója azt mutatta be, hogy az elmúlt 10 esztendőben miképpen lépett az innováció és megújulás útjára Zalaegerszeg. Nagy Bálint országgyűlési képviselő, közlekedésért felelős államtitkár egyebek mellett az Építési és Közlekedési Minisztérium célkitűzéseit említette. A vendégeket Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő a zalai vármegyeszékhely nevében, míg a tavalyi találkozónak otthont adó Komárom nevében dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester köszöntötte. A találkozó házigazdájaként dr. Oltványi Tamás, a Szféra Európa Kft. ügyvezető igazgatója szólt a jelenlévő mintegy 150 településvezetőhöz. A Városi Polgármesterek Randevúján a hagyományokhoz híven elismeréseket adtak át. Az országos internetes szavazás alapján 2023-ban az Év Polgármestere díjat a karcagi Szepesi Tibor, az Év Alpolgármestere díjat pedig a ceglédi Hegedűs Ágota vehette át. Az Év Jegyzője kitüntetést Budapest II. kerületének jegyzője, dr. Szalai Tibor kapta.

Amerikai professzorok előadása az MCC Zalaegerszegi Képzési Központjában

Az amerikai és az európai jogtörténetről, az esküdtszék kialakulásáról, a korrupciós vádakról, valamint az amerikai elnökök elmozdítására vonatkozó alkotmányos vádeljárásokról (impeachment) hallhattak mindazok, akik csütörtökön este ellátogattak a Mathias Corvinus Collegium Zalaegerszegi Képzési Központjába. A programon Renée Lerner, a George Washington University kutatóprofesszora, az amerikai és angol jogtörténet, a polgári és büntetőeljárás, valamint az összehasonlító jog területének elismert szakembere és Craig Lerner, a George Mason University jogászprofesszora, a halálbüntetés, illetve a büntetőjoghoz kapcsolódó alapvető jogok szakértője tartott előadást. A beszélgetést – melyen szóba került Nixon, Clinton, Trump és Johnny Depp-Amber Heard ügye is - Horváth Lili, az MCC Nemzetközi Jogi Műhely szakmai koordinátora vezette.