280 milliós támogatásból jött létre a nyugat-balatoni ágazati képzőközpont

Már működik Keszthelyen a Nyugat-Balatoni Turizmus-Vendéglátás Ágazati Képzőközpont, amelynek létrehozására 280 millió forintos pályázati támogatást nyert a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZszC). Az erről tartott sajtótájékoztatón Nagyné Németh Barbara, az ágazati képzőközpont ügyvezetője előrebocsátotta, az intézmény a ZSzC és a vele együttműködő kkv-k infrastruktúrájára és eszközeire alapozva jött létre, kilenc gazdasági társaság csatlakozásával. Hozzájuk két szakképző intézmény, a keszthelyi VSZK, illetve a zalaegerszegi Báthory István Technikum társult. A központ akár közvetlenül is köthet a tanulókkal szakképzési munkaszerződést, az oktatást pedig tagjainál, azok telephelyein biztosítja, jelentős adminisztrációs terheket vállalva át a gyakorlati képzőhelyektől és az oktatóktól. Hosszú távú célja pedig az, hogy átfogó marketingtevékenységgel vonzóvá tegye az ágazatot a fiatalok körében, tette hozzá Nagyné Németh Barbara. Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a kormány kiemelt feladatként kezeli a turizmus helyzetét, s ebben a térségben is számos ehhez kapcsolódó fejlesztés valósult meg a közelmúltban. Az ágazat vállalkozásai akkor tudnak hosszú távon is működni, ha rendelkezésre áll a minőségi szakember-utánpótlás. A központnak e tekintetben lesz kulcsszerepe, további előny, hogy ezzel minden szereplő jól jár: a tanulók, a vállalkozások és ezáltal az egész térség is, emelte ki Nagy Bálint. Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja elmondta: mivel a diákok már tanulmányi idejük alatt megismerhetik a szállodákat, vendéglátó egységeket, illetve az ottani vezetők is őket, olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, amelyek eredményeként ezek a fiatalok a szakmában maradnak, s a környékbeli vállalkozásoknál helyezkednek el.

Varga Judit Nagykanizsán: Európának konzervatív fordulatra van szüksége

Kis túlzással még a csilláron is lógtak az emberek, annyian voltak kíváncsiak csütörtök este Varga Juditra, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnökére, volt igazságügyi miniszterre, aki a NagyON Kanizsa Egyesület meghívására érkezett a dél-zalai városba. Az Egylet Pincében ezúttal is Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő beszélgetett a vendéggel, akit alig akart elengedni a kanizsai közönség. Varga Judit először részletesen mesélt életének azok időszakáról, amikor 2009-től kilenc évig dolgozott az Európai Parlamentben politikai tanácsadóként, ahol három évig tagja volt Áder János EP-képviselő, későbbi köztársasági elnök csapatának. Majd 2018-ban európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárrá nevezték ki. Államtitkárként Magyarország nemzeti szuverenitásra épülő migrációs álláspontját képviselte, miszerint minden országnak joga van eldönteni, kiket enged be a területére. Részt vett a Sargentini-jelentés állításainak megcáfolására törekvő kormányzati jogi érvrendszer kidolgozásában, majd később képviselte a magyar kormányt a 7-es cikk szerinti eljárás vitáiban. Álláspontja szerint Magyarország ellen politikai és nem jogi alapon indított eljárást az Európai Parlament. Varga Judit az uniós pénzek érkezésével kapcsolatban az optimisták táborát erősíti. Mint mondta: vannak olyan ügyek, mint például az uniós költségvetés módosítása, ahol szükség lesz Magyarország támogató szavazatára is, éppen ezért azt gondolja, hogy előbb-utóbb megkapja az ország a neki jogosan járó forrásokat. Ursula von der Leyennel kapcsolatban pedig úgy vélekedett: ha újra akarja magát választatni az Európai Bizottság elnöke, akkor bizony a konzervatív erők szavazataira is szüksége lesz.

A premier előtti percekben Siklósi Vilmosra emlékeztek a Hevesi Sándor Színházban

Három évvel ezelőtt, 2020. október 30-án hunyt el Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnöke, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetőségnek tagja, a Béke-Shalom Baráti Társaság helyi szervezetének életre hívója és ügyvezető elnöke, aki megannyi kulturális esemény támogatója volt. Kifogyhatatlan szervező energiáinak köszönhetően kulturális rendezvények sora váltak elérhetővé a nagyközönség számára is a megyeszékhelyen. Életét az értékek támogatásnak szentelte, feleségével példát adott a mecénási hozzáállásból, kiemelt figyelemmel fordultak a Hevesi Sándor Színház felé, állandó támogatói voltak. Egyebek mellett a társulat örökös tagjait idéző bronzplakettek ötlete és finanszírozása fűződik a nevükhöz. A zalaegerszegi közönség által az Év legjobb színésze cím kihirdetéséhez kapcsolódva emlékfalat és közönség díjat készíttettek a művészek számára. Ezt először 2002-ben az Indul a bakterház bemutatója alkalmából adták át. Tevékenységükért 2012-ben megkapták az Év Mecénása díjat a várostól, míg a színház társulata egy évvel később köszönte meg hasonló kitüntetéssel a támogatásukat. Az új évad első premierje előtt pénteken este a színház nézőtéri büféjében leplezték le Siklósi Vilmos emléktábláját, Béres János szobrászművész alkotását. A megemlékezésen Besenczi Árpád színházigazgató szólt a társulat 73 éves korában elhunyt barátjáról. Farkas Ignác pedig színművész elszavalta Siklósi Vilmos két versét. A nézőknek szóló zárógondolatot pedig Béres János, az emléktábla alkotója, Siklósi Vilmos barátja fogalmazta meg, és Besenczi Árpád tolmácsolta: Ha majd a bemutató után legördül a színpadfüggöny, és vastapssal jutalmazzák az előadást, akkor egyetlen tapsot, egyetlen másodpercet csenjenek el a színészektől, és gondolatban küldjék el Siklósi Vilmosnak, annak az embernek, aki évtizedeken át saját pénzéből, magánemberként szponzorálta a színházat, polgári létünk legértékesebb darabját.

Az új panasztörvényről hallhattak előadást Zalaegerszegen

A július 25-én hatályba lépett új panasztörvény bevezetéséhez kapcsolódó vállalkozói kötelezettségekről hallhattak előadást az érdeklődők csütörtökön délután Zalaegerszegen, a Kamarák Házában. A szakmai találkozón a visszaélés-bejelentő rendszert is bemutatták. Komoly feladatokat hárít a munkáltatókra a panasztörvény, ezért a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai találkozón segítette a zökkenőmentes átállást. Mint köztudott, a rendelkezés a magán- és közszférában tevékenykedő vállalkozások, illetve állami és közszolgálati szervek számára visszaélés-bejelentési rendszer kialakítását, működtetését írja elő. Ebben a jogellenesnek vélt tevékenységeket és kifogásolható magatartásokat lehet bejelenteni. Az új panasztörvény a 250 fő feletti foglalkoztatottal rendelkező vállalkozásokat érinti. Az 50 és 249 fő közötti alkalmazotti létszámú vállalkozásoknál 2023. december 17-ig kell kiépíteni a rendszert, ám jó tudni, hogy 2025. január 1. napjától a szabályozás kiterjed a legalább 50 főt foglalkoztató önkormányzati szervekre, valamint a 10 000 főt meghaladó települések önkormányzataira is.