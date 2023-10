Nagy Lajosné Rózsa és Simon Lívia, az egyházközség vezetőségi tagjai az oltár elé kishordón, szőlőprésen, kosarakban, szakajtókban, kópicokban, melencékben elhelyezve ízléses dekorációt készítettek a terményekből.

Az oltár előtt minden, ami a botfai kertekben termett

Fotó: Fincza Zsuzsa

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése szerint 2014-től minden év októberének első vasárnapján tartják a terményáldó szentmisét, az esemény bekerült az egyház hivatalos ünnepei közé, a hívők a terményeket az oltár elé helyezik, a pap pedig a liturgia keretében áldást kér rá. Maga a terményáldás nem új keletű szertartás, már az ószövetségben is szó esik róla, s egykor szokás volt a nyári, az őszi és a téli János napi terményáldás is. A "Szűz Mária Szent Neve"titulust viselő 1796-ban felszentelt botfai templomban hasonlóan míves dekorációt kap az oltár előtere a karácsonyi ünnepkörben, megtartják a februári gyertyaszentelőt, virágvasárnap a barkaszentelést és áprilisban a búzaszentelést is.