A kérdések megválaszolásában Polák András, a vitnyédi kertészeti áruda kertész- és növényvédelmi technikusa volt a segítségünkre. Felvetésünkre, hogy korábban is tartottak banánfákat szobanövényként, de ezek valahogy nem voltak hosszú életűek, magyarázatként a következőket mondta: Miután fagyérzékenyek voltak a nyári kintlét után be kellett vinni a lakásba. A 22–25 fokos szobai hőmérséklettel nem is volt gond, a fényviszonyokkal annál inkább. Hazánkban a téli hónapokban ugyanis nincs meg az a szükséges fénymennyiség, amit igényeltek volna a banánfák, és ami növekedésre serkentette volna azokat. Ezért mentek korán tönkre, mert gyökerük nem tudott fejlődni.

- A természetben élő banánfáknak nagyon sokféle fajtája létezik. Az utóbbi 5–10 évben hazánkban is elterjedtek. Kertészetünkben 86 fajta magjából tudunk gyakorlatilag banánfát nevelni. Ezek között télállók is vannak, mint például a kínai vagy a japán hegyvidéki, így a Musa yunnanensis és a Musa Basjoo. A télálló banánfák között vannak, amelyeknek mínusz 5-6 fok a tűrőképességük, de léteznek olyanok is, amelyek minden gond nélkül elvannak mínusz 10, de akár mínusz 15 fokig. Kertészetünkben az édes banánból (Musa balbisiana) nevelünk legtöbbet. Érdekessége, hogy őshazájában a banán magját szárítás

után ledarálják a lakosok, és az őrleményt lisztként használják fel – mondta el a szakember.

A hazánkban nevelt, illetve kiültetett fajták is hoznak, hozhatnak termést, amelyek csak részlegesen érnek be, mert a mi éghajlatunkon nem tudják megkapni az éréshez szükséges hő- és fénymennyiséget. Itthon elsősorban megjelenése, külleme miatt kedvelt. Egy nyár alatt hatalmasra képesek nőni, fajtától függően 3-5 méter magasra. Igazi látványossága a kerteknek. Polák András felhívta a figyelmet, hogy bár gyengék a telek, a télálló fajtákat is érheti fagykár. Még a tél beállta előtt érdemes visszavágni, és alaposan betakarni szalmával a töveket és a gyökértörzset. Akkor biztosan kihajtanak újra tavasszal.

Zalaegerszegen, a Köztárság útján a Liszt-iskolától nem messze, egy viszonylag magas, sűrű levélzetű, és még mindig zöldellő banánfában gyönyörködhetünk. A növény eredeti hazája a Himalája, fagytűrő, mínusz 16 fokig bírja. Ennek ellenére az első évben kifagyott, mert még kicsi volt és nem volt nagy gyökere. Két sarjhajtást azért hozott tavasszal, amit odaadtak másnak. De meggondolták magukat, és az egyiket visszakérték. Azóta nagyon vigyáznak rá. A tél előtt a teljes levélzet lefagyása után megmaradt csonkokat szalmával jók körbeburkolják. Tavasszal, amikor a hőmérséklet eléri a 10 fokot, el kezd hajtani. Hihetetlen növekedést produkál a már 8-9 éves növény. Kávézaccal szokták etetni, amit meghálál, mondta el érdeklődésünkre Lekicsné Hertelendy Nóra.