A négynapos munkahét után most a pandora-ékszerekről készít tudományos dolgozatot a zalaegerszegi Jóna Rozina, a Pannon Egyetem harmadéves gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatója.

A rövidített munkahétről írt tanulmányával az elmúlt tanévben az intézményi Tudományos Diákköri Konferencián megszerezte az első helyet, míg az országos megméretésen ezüstérmes lett. Ez a teljesítmény, no meg az eddig minden évben elért kiváló tanulmányi eredménye is közrejátszott abban, hogy sikerrel pályázta meg a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, valamint az Új Nemzeti Kiválóság program támogatását. Ez havonta 140 ezer forint anyagi segítséget jelent számára tíz hónapon át.

Az ösztöndíjról szóló oklevelet kedden nyújtotta át neki a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ (ZEK) megbízott főigazgatója, dr. Palányi Ildikó. Az intézményvezető ennek kapcsán kiemelte, az Új Nemzeti Kiválóság program 2016-ban indult el azzal a céllal, hogy a felsőoktatási hallgatók kutatói kiválóságát támogassa. Az elmúlt években az egerszegi egyetemi központ három hallgatója nyert támogatást ebben a kiválósági programban. Erre, valamint a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági ösztöndíjára és a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra az elmúlt tanévben 23 ZEK-hallgató pályázott.

Jóna Rozina a készülő tanulmányáról elmondta, ötszáz személy 25 kérdésre adott válaszát feldolgozva készül el a dolgozat, amelynek fő témája a magyarok pandora-ékszervásárlási szokásai. Mint elárulta, öt éve ő is gyűjtője a pandora-ékszereknek, ezért esett erre a választásra. A tanulmányban a vásárlói szokások mellett kitér az ékszer gyártására, a választékra, az egyediségre.

A tanulmány elkészítésében Jóna Rozina témavezetője dr. Palányi Ildikó, míg kutatási konzulense Jámbor Balázs főiskolai docens.