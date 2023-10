Ennek egyik oka ugyanis az volt, hogy a mintegy ötven lakosú településrészen megtartott ünnepség az egykor önálló falu mai lélekszámához képest számos érdeklődőt vonzott, nemcsak Vaspörből, de a szomszédos településekről is. Fülöp Imre Loránd emellett a harang történetét is felvázolta, kiemelve azt is, hogy felirata szerint Szűz Mária tiszteletére készíttette 1923-ban Vaspör-Velence közössége.

– A magyar nép múltjában különösen fontos a harangszó, egy elmúlt évezred alatt folyamatosan szólt nekünk a harang, boldogságban, veszélyben, bajban, ünnepségen, házassághoz és az elmúlás idején is – mondta a polgármester. – A déli harangszót is nekünk, magyaroknak köszönheti a világ, hiszen az Hunyadi János tiszteletére szól, aki 1456. július 22-én Nándorfehérvárnál megsemmisítő vereséget mért a török seregekre. A déli harangszó nekünk, keresztényeknek a mai világban is az összetartás és összefogás fontosságát hirdeti. Ez a kicsi velencei harang pedig azt is jelzi a külvilág felé, hogy az itteni közösség is élni, gyarapodni akar.

A polgármester hozzátette még: a vaspöri önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik a velencei településrészt is fejleszteni, így kerülhetett sor a jubileumi ünnepség előtt a harangláb és környezete felújítására, de tervezik a velencei településrész ravatalozójának helyreállítását is.