Bogdán Ferenc Elemér, a nemzetiségi önkormányzat elnöke lapunknak elmondta: ezúttal szakítva a régi hagyományokkal új döntöttek, hogy nemcsak a roma kultúrát mutatják be az érdeklődőknek, hanem a többségi nemzet, valamint a körülöttük elő nemzetiségiek kultúráját is. Ennek az új iránynak jegyében így többek között a zalamerenyei népdalkör, a balatonmagyaródi színjátszókör, valamint a nagykanizsai Pántlika táncegyüttes is helyet kapott a fellépők sorában.

A rendezvényen jelen volt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, illetve Bene Csaba, a vármegyei közgyűlés alelnöke is. Utóbbi úgy fogalmazott: önmagában az is örömteli, ha egy roma nemzetiségi önkormányzat kulturális napot szervez annak érdekében, hogy a tradícióit bemutassa, többek között ezért is támogatja a vármegyei közgyűlés az ilyen jellegű programokat. A garabonciak azonban ezen is túllépve egy maga nemében egyedülálló napot szerveztek azáltal, hogy nemcsak a saját kultúrájukból adtak ízelítőt a résztvevőknek, hanem teret engedtek a térségben velük együtt élőknek is, ezáltal is elősegítve az integrációt.

- Ez valóban kuriózum, én legalábbis ilyen jellegű roma napon még nem vettem részt, Bízom benne, hogy a garabonciak ezzel példát mutatnak a többi roma nemzetiség önkormányzatnak – tette hozzá az alelnök.