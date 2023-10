Minderről Horváth Gyula polgármester tájékoztatta lapunkat. Elmondta: a civil szervezet évente egy-két alkalommal szervez kirándulást. Azokon nemcsak a tagság vehet részt, a község fiatalabb lakóit is meghívják, valamint létszám függvényében arra is lehetőséget biztosítanak, hogy Zalaháshágyhoz kötődő, de már nem a településen élő személyek is részt vegyenek azon. A soproni kiránduláson 33 zalaháshágyi lakos mellett öt olyan személy vett részt, aki a környező településeken él.

Fotó: zalaháshágyi önkormányzat

- Idén azért esett Sopronra a választásunk, mert a második legtöbb műemlékkel rendelkező városa hazánknak, s a falubeliek közül sokan még nem jártak ott – magyarázta Horváth Gyula. – Kétórás vezetett városnézésen vettünk részt, ennek során végigjártuk a várfalon kialakított sétányt. Emellett voltak fakultatív programok, amit sokan további nevezetességek megtekintésére használtak, illetve felkerestük a temetőben a falu egykori plébánosa, a hosszú időn keresztül Zalaháshágyon szolgált Tamás Imre nyughelyét is.

Fotó: zalaháshágyi önkormányzat

A polgármester hozzátette, a volt plébános sírját rendszeresen, általában mindenszentek ünnepe környékén látogatják a zalaháshágyiak, hiszen továbbra is nagy tiszteletben tartják emlékét.