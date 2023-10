Az esemény megnyitóján a dél-zalai település polgármestere, Polgár Róbert szólt a vendégekhez. Elmondta: a közösségük hisz abban, hogy a sikeres jövő csak a jelen és a múlt tapasztalataira épülhet.

- Hálásak lehetünk az időseknek minden javaslatért, tanácsért, amit igyekszünk felhasznál és beépíteni a programunkba - folytatta. - Mert ezeket felhasználva Murakeresztúr még otthonosabb, szebb, biztonságosabb és kényelmesebb lesz. Hálánkat viszont nemcsak szavakban, hanem tettekben is kifejezzük. Az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztést valósítottunk meg, amely a településünkön élő idősek kényelmét, biztonságát és jólétét szolgálják.

Ezután Polgár Róbert szólt az egészségügyi beruházásokról, köztük a gyógyszertár megmentéséről, a fogorvosi rendelőről, dolgoznak rajta, hogy újra lehessen saját háziorvosuk. A szolgáltatások terén is előreléptek az új vásárhely és termelői piac nyitásával, a faluban több ponton aszfaltoztak, buszfordulót újítottak meg és már tervben van a temető fejlesztése is, ahogy a postaszolgáltatás is visszatér. Ezen felül jól működik a házi segítségnyújtás, illetve a szociális tűzifára is lehet már pályázni.

- Csak gratulálni lehet az önkormányzat munkájához, hiszen az elmúlt időszakban több száz millió forint fejlesztésből szépülhetett meg Murakeresztúr - vette át a szót Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. - Ha beleszámítjuk a Mura program keretében, főleg a töltésen vezető kerékpárutat is az további egy milliárd forintos beruházást jelent. Utóbbi beruházás az aktív pihenést választóknak kedvezhet, hiszen a távolabbról érkezők a Mura folyó partján tekerhetnek végig, ami kiváló turisztikai centrummá teszi a térséget.