- Erdélyben, Kolozsváron születtem, de édesapám miatt átjöttünk Magyarországra - mondta a 85 éves Jurik Gyuláné. - A háború után Budapesten, a XV. kerületben laktunk. Mindig is örökmozgó kislány voltam, apám tornász volt, ezért oda vitt. De azt valahogy nem szerettem, ezután kezdtem atletizálni. Mindent kipróbáltam, de talán a diszkoszvetés és a magasugrás állt hozzám a legközelebb. Majdnem 50 métert dobtam, tornaórán a kislabdahajításban is mindig jó voltam, a kézilabdások fel is figyeltek rám. A labdás sportok érdekeltek is, fiatalon, 14 évesen kézilabdáztam és pingpongoztam. A kézilabdakapuban nagyon jól éreztem magam, s már majdnem egy nemzetközi versenyen is bizonyíthattam volna, de nem vittek ki.

Jurik Gyuláné hozzátette: a főiskolai világbajnokságon a fővárosban látta Kóczián Józsefet, a későbbi asztalitenisz-világbajnokot játszani. A játéka megtetszett, ő védett és tenyeresből ütött. Kipróbálta, neki is ment.

- A Budapesti Spartacus csapatába kerültem, ahol állandóan edzettem, egy pillanatig sem pihentem - mesélte. - Három év kitartó munkával már ifjúsági Európa-bajnokságra mentem. A pályám kezdetén ért csalódások után bizonyítási vágy élt bennem, jobb és jobb szerettem volna lenni. Utána átigazoltam a Vörös Meteorba, az ottani erős csapatban kiegészítő játékosként is élveztem a játékot. Ezt követően jött a Ferencváros, ahol 1960-tól sportoltam egészen 1973-ig. Nagyon sokat jártunk edzésre, mint már említettem, hol az egyesületben, hol pedig a válogatottban. Sokat utaztunk külföldre, a nagyválogatottal először 1962-ben mentem Csehországba, onnantól kezdve pedig folyamatosan vittek különböző nemzetközi versenyekre.

Ezután 1963-ban a világbajnokságon csapatban harmadik, majd egy év múlva az Európa-bajnokságon egyéni második lett. Kóczián Évával játszotta a döntőt, ő általában megverte, de nem volt semmi probléma ezzel. Két évvel később Londonban Évával párosban és csapatban is Európa-bajnok lett. Büszke arra, hogy 116 alkalommal ölthette magára a válogatott mezt. A Fradival háromszor megnyerték a Vásárvárosok Kupáját, négyszer pedig a magyar bajnokságot.

- Miután visszavonultam a válogatottságtól, megkerestek, hogy edzőként segítsek csapatoknak - folytatta. - A Kanizsa Bútorgyár sportköri elnöke, Czuppon Árpád jó kapcsolatot ápolt Ormai László mesteredzővel. Akkor NB II.-ben szerepeltek a kanizsaiak, de szerettek volna eggyel feljebb lépni, így kerültem 1979-ben a dél-zalai városba, ahol azóta is élek. A következő szezonban sikerült a feljutás. Kezdtek jönni a fiatalok, lett utánpótlás. Elvégeztem az edzői tanfolyamot. Jó csapatunk lett, olyannyira, hogy rendszeresen másodikak lettünk a Statisztika mögött. Aztán 1992-ben megszűnt ez a szakosztály, s megkerestek Kaposvárról, hogy tudnék-e segíteni az ottani edzőnek. Onnantól kezdve átjártam oda, edzéseket tartottam, meccsekre jártam a csapattal.

A játékos nagyon sok jó történetet őriz Kanizsáról is. Egy alkalommal szerveztek a városban egy olyan mérkőzést, ahol a tíz legjobb női és férfi asztaliteniszező összecsapott. Jurikné emlékszik, hogy kellemetlen játékstílusával legyőzött több férfi játékost, az egyiket annyira letaglózta a vereség, hogy még ott a helyszínen ripityára törte a saját ütőjét.

- Szabó Gabriella, Kuhár Györgyi, Papp Angi, Gazsi Ildikó, Czigányné Bízó Mária, Ladányi Mausz Éva és Boldizsár Gabriella olyan jó játékosaim voltak, akikre örömmel emlékszem vissza - folytatta. - Kiváló kis társasággá kovácsolódtunk össze. Sokakat egy életre megfertőzött a játék szeretete, ami jó, hiszen néhányuk továbbadja tudását a mai generációnak.

Jurik Gyuláné ma már visszavonultan él, de arra büszke, hogy három unokája is sportol. A 9. osztályos Jurik Nóra kosárlabdázott, a 7. osztályos Jurik Nimród még mindig vízilabdázik, az 5. osztályos Jurik Botond pedig a kézilabda mellett döntött.

Jurik Gyuláné a stafétát a nagykanizsai származású Siti Eszter egykori magyar válogatott kézilabdázónak adta át.