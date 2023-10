Ezt jól kisütötték, olyan programot találtak ki a rendőrök, amivel szó szerint megédesítették a lakásotthonban élő gyerekek életét.

A Sütni jobb! programot két éve indították útnak, mondta el érdeklődésünkre Tóth László őrnagy, a rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője. Mivel az eltűnés miatt keresett gyerekek között nagy számban találhatók lakásotthonban élők, ezért úgy gondolták, megpróbálnak közelebbi kapcsolatot kialakítani velük, ne csak negatív élményeik legyenek a rendőrökkel. Az elképzelés megvalósításban nagy segítség volt Sznopek Veronika rendőr főhadnagy, aki mestercukrász címet nyert egy televíziós vetélkedőn.

Mint Sznopek Veronika elmondta, testvérével ő is élt állami gondozásban, ezért számára nem ismeretlen a lakásotthonok világa. Ezért gondolta, megmutatja a gyerekeknek, tanulással, szorgalommal sikeresek lehetnek az életben. Ehhez kapcsolódva kollégáival a sütés közben a fiatalokkal a megelőzésről is beszélgettek.

Azt már Horváth Gyöngyi, a gyermekvédelmi központ intézményvezetője árulta el, hogy tavaly az első foglalkozásokon a gyerekek nem tudták, rendőrökkel sütnek együtt. Ez csak akkor derült ki számukra, amikor megjelentek a bűnmegelőzés feliratú pólókban, de addigra kialakult a bizalom irántuk a gyerekekben.

Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság zalai vezetője azt emelte ki, hogy a nevelés, ellátás mellett élményt kaptak a gyerekek. Jelenleg a tizenöt intézményben gondozott 202 gyerekből negyven kapcsolódott be a programba. Egyikük volt a nagyrécsei Rozmaring lakásotthonban élő 17 éves Baráth Zsófia Katalin, aki már tavaly a kezdetektől kivette részét a “rendőrös sütésből”, és azóta minden foglalkozáson részt vett.

Szerdán délután tartották a program zárását az alsóerdei élményparkban, ahol hét különböző feladatot kellett teljesíteni a lakásotthonos gyerekekből szervezett csapatoknak. Az erőpróbákat követően pedig finom falatok vártak rájuk, amihez a desszertet, a kürtőskalácsokat Sznopek Veronika vezényletével készítették el.