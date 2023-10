Mint arról Rácz József polgármester beszámolt: a település önkormányzata 24 köbméter fát szerzett be az erre a célra kiírt pályázat keretében, ehhez még saját forrásból 21 köbméter vásároltak, hogy a szociálisan rászorulók mellett a nyugdíjasokat is tudják ezzel támogatni. Így másfél köbméter tüzelőt szállítottak ki 25 helyi családhoz, illetve egyedülálló idősekhez. A polgármester hozzátette, hogy igyekeznek az időseket is támogatni a rászorulók mellett, hiszen többségüknek alacsony a nyugdíjuk, ezért is nagy segítséget jelent számukra is az önkormányzat által biztosított téli tüzelő. Azt is elmondta, hogy minden érintettnek az udvarába rakták le a fát és aki igényli, annak a fűrészelésben, hasogatásban is segítenek az önkormányzat dolgozói.