Csesztregen, a Szent Móric-plébániatemplomban múlt vasárnap délelőtt szép számú hívő jelenlétében dr. Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét és Ráncsik Róbert leendő diakónusra kérte az Isten áldását. Ez alkalommal mutatták be az idei tanévben első szentáldozásukhoz járuló tanulókat is a püspöknek. A szentmise után a plébánia fenntartása alatt álló Kerkai Házban Molnár Árpád plébános bevezető gondolatai után kötetlen beszélgetésre került sor, melynek egyik témája a cigánypasztoráció volt.