A résztvevők egyik feladata a túrán az volt, hogy az intiner alapján tíz műemléképület, illetve templom tornyát ismerjék fel és örökítsék meg fényképezőgéppel, mondta el érdeklődésünkre Kaszás István. A verseny főszervezője építész, így szakértő szemmel tudja meghatározni, melyek érdemesek lencsevégre. Természeten mindig más épületek, tornyok, amelyek száma 120-ra növekedett a Tíz Torony Túra zalai futamával. A német gépjárműipar legendás termékeit felvonultató verseny Zalacsányból indult, Lenti érintésével a szlovén Muravidéket, illetve Ausztriát is érintve az Őrség kanyargós útjain haladt a zalaegerszegi célállomásig.

A lekvárkóstolás is része a megmérettetésnek. Ezúttal is minden csapat hozott magával saját készítésű lekvárt, amelyek között titkos szavazással döntik el, kinek a lekvárja legjobb. Ezzel adnak családias hangulatot a túrának, amelyen házaspárok, barátok és időnként gyerekek is részt vesznek.

Kassai-Márkus Noémi és Kassai Tamás a 32 éves Porsche 911-esük mellett

Fotó: Antal LÍvia

Családi program, mert együtt lehetnek. Szép tájakon haladhatnak végig, és persze nagyon élvezik az autózást, vélekedett Kassai Tamás és felesége Kassai-Márkus Noémi, akik a 32 éves Porsche 911 Carrera RS, léghűtéses gépkocsijukkal teljesítették a távot.

A célba érkezőket a tesztpálya konferenciaközpontjának parkolójában az 1/100-as szakasz megmérettetés várta. Ez egy bevett ügyességi feladat a veteránversenyeken, melynek lényege, hogy azt századmásodpercre pontosan kellett teljesíteni. A túrán valamennyi elvégzett feladatot, attól függően, hogy sikerült, meghatározott számú pecséttel jutalmazták.

Majosházi Péter vezető időmérő magyarázza az 1/100-as feladatot

Fotó: Antal LÍvia

Az esemény házigazdája a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. volt. Bogár Beáta programkoordinátor elmondta, hogy a járműipari tesztpálya üzemeltetője, az AVL ZalaZONE Kft. az üzleti tesztelőkkel foglalkozik. A ZalaZONE InnoTech feladata a kutatás-fejlesztés, melynek keretében például egyetemek teszteléseit szervezik. Emellett népszerűsítő programokat tartanak, vagy adnak helyt ilyen eseményeknek, mint a Porsche Tíz Torony Túra. Hozadékuk egyrészt az, hogy a konferenciaközpontot igénybe lehet venni rendezvényekre. Másrészt a pályaorientáció segítése: a leendő szakemberek biztosítása érdekében a fiatalok kapjanak kedvet a műszaki pályákhoz.