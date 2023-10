Anda Zoltán elmondta: a tavalyi sikeres programon felbuzdulva idén is egész napos program várja az általános iskolák végzőseit a Kanizsa Arénában, ahol képzési kínálatukkal megjelennek az intézmények, illetve több cég és vállalat is bemutatja profilját. Mindezek mellett különféle szakmabemutatókat is tartanak, a diákok akár VR-szemüvegen keresztül nyerhetnek bepillantást a faipari, gépészeti és egyéb szakmacsoportokba.

Bangó-Rodek Viktória hozzátette: a végzős diákok mellett a nyolcadikos osztályfőnököknek is tartanak tájékoztatót, sőt 17 órától a szülőket is várják, akik a rendezvényen minden kérdésre választ kaphatnak.

- Szeretnénk elmondani a diákoknak, az osztályfőnököknek és a szülőknek, hogy a szakmaszerzés biztonságot ad a jövőre - fogalmazott a megyei kamara szakembere.

A pályaorientációs napra a nagykanizsai és letenyei járás valamennyi általános iskolájának végzős tanulóit várják a szervezők, a legtöbb intézményben az utaztatást is megszervezik.