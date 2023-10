- Egészen gyerekkorom óta közel állt hozzám a sport, gyerekként aktívan birkóztam és fociztam Nagykanizsán, ahol rengeteget tanulhattam a kitartásról, az egészségtudatos gondolkodásról és a sport pozitív, közösségépítő hatásairól - emlékezett vissza Lőrincz Norbert, aki elárulta: egy súlyosabb szemprobléma kialakulása ellehetetlenítette a versenyszintű sportolói karrierjét, így új célként azt tűzte ki magának, hogy segítsen a gyermekeknek az álmaik megvalósításában. - Kiemelten fontosnak tartom, hogy a sport által egy olyan világot mutassunk a fiataloknak, amiben a boldogság és a pozitív környezetben végzett munka hozza meg a befektetett energia gyümölcsét. Célunk, hogy a sporton keresztül minden gyermek számára lehetőséget biztosítsunk a testileg és szellemileg egészséges felnőtté váláshoz, hozzásegítve ezzel őket egy egészségtudatos, boldog élethez.

Az alapítvány több programot kidolgozott a célok megvalósításához, ezek egyike az Égisz-program, melynek lényege a hátrányos helyzetű gyermekek sport általi integrációja, illetve a különböző sportágakban való sikeres és aktív részvétel. A hátrányos helyzetű gyermekek esetében kiemelt figyelmet fordítanak a későbbi utánkövetésre, hogy a gyermekek a lehető legjobb feltételekkel kezdjenek bele a felnőttek világába. Fontos szerepet kapnak az ukrán menekült fiatalok is, hogy az integráció minél könnyebben menjen végbe és a magyar, illetve ukrán gyerekek kölcsönösen tanuljanak egymástól, illetve környezetüktől.

- A másik programunk a Herkules-program, melynek keretében sportnapokat szervezünk, célunk a kohézió erősítése, illetve a különböző sportágak megismertetése és megszerettetése - folytatta Lőrincz Norbert. - Szeptemberben alapítványunk szervezett egyetemi sportnapot is, ahol a diákok 6 órán keresztül versenyezhettek az ügyességi, illetve challenge pályánkon, továbbá egy középiskola sportnapját az iskolával közösen szerveztük meg, ahol közel 600 diákot sikerült megmozgatnunk. Szerencsére az esemény kapcsán rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a diákok és tanárok részéről is, illetve az iskola a Magyar Diáksport Napja kapcsán rendezett versenyeken való aktív részvételetekért elismerő oklevelet kapott az Európai Diáksport szövetségtől. Mindezek mellett elindult Mini Hercules Ovifoci programunk is, ahol a mozgásfejlesztés játékos formában jelenik meg, hogy a gyerekek a lehető legvidámabb környezetben fejlődjenek. Nevelési metodikánk középpontjában a gondolkodó gyermek nevelése áll, aki felnőtté válása során egyre több tudatos döntést hoz meg magabiztosan. Közel 40 ovis gyermek fejlesztése zajlik jelenleg hetente.

Lőrincz Norbert hozzátette: a jövőbeli célok között szerepel táborok szervezése is, ahol a családias légkör és a pozitív visszacsatolás kapja majd a főszerepet. A jövő nyáron többek között Nagykanizsán is szeretnének ilyen sporttábort szervezni.

S, hogy miként lehet segíteni, támogatni az alapítvány munkáját? A kurátor elmondta: magánszemélyek felajánlásait, cégek támogatását is szívesen fogadják, legyen szó anyagi dotációról vagy éppen sportruházat, sporteszközök felajánlásáról. Minderről bővebben az alapítvány weboldalán - https://fortissimosportalapitvany.hu - is lehet olvasni, ahol a számlaszám is megtalálható.