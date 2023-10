A felújításról Bene Nándor, Tornyiszentmiklós polgármestere számolt be. Elmondta, hogy a kereszt körüli védfal külső falazatát már évekkel ezelőtt újravakolták, tavaly a falazat védelmére kemény anyagú lapborítás került, hogy a csapadékot levezesse, de azóta újabb beavatkozás vált szükségessé. Most megtörtént a kereszt kijavítása és új vakolatot kapott a belső falfelület is.

-A kereszt utoljára 2009-ben lett renoválva, állításának kétszázadik évfordulójára – magyarázta Bene Nándor. - A huszonnegyedik órában voltunk, nem várhattunk esetleges pályázati forrásokra, ugyanis az alsó homokkő eleme megrepedt, további beázások fordultak elő, és a fagy hatására félő volt, hogy teljesen szétnyílik. A feszület alatt álló Mária-szobor szinte teljesen megsemmisült, ezért ezt cserélni kellett.

A munkálatokat jórészt a polgármester és segítői végezték, aprólékosan haladtak a munkával, négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre takarították le a kőkeresztről a szennyeződést és az omladékot, csiszolták a felületét, majd következett a mélyalapozás és a festés.

- A felújításba többen bekapcsolódtak, segítségül hívtam testvéremet, Bene Andrást is, akit szintén érdekelnek az ilyen aprólékos, nagy precízséget és alaposságot igénylő, mondhatni restaurátori munkák, és végeztünk már együtt más festési munkákat – folytatta. - Bekapcsolódott a társadalmi munkába nagy lelkesedéssel testvérem párja is, így a lendvaújfalui kőkereszt helyreállítására mindhárman büszkék lehetünk. A munka során meglepődve tapasztaltuk, hogy a feszületen a Jézus-szobor valójában fémből készült annak idején, az öntvény szobor eredetileg bronzos színű volt, de aztán fehérre festették. Most, az eredeti állapothoz igazodva, újra réz hatású fémfestékkel vontuk be.

A polgármester arról is beszélt, hogy a keresztény értékek emléke és védelme nagyon fontos számára, szerencsére – mint mondta - szép számban található Tornyiszentmiklóson olyan épített örökség, amely ebbe a kategóriába tartozik.

-Fontosnak tartom, hogy ezek a szakrális műemlékek fennmaradjanak az utókornak, ezért folyamatosan oda kell figyelnünk a karbantartásukra – jelezte. - Az újfalui hegyi kőkereszt és Szent Borbála-szobor, valamint a Kossuth Lajos utcai Mária Jézussal kereszt korábban fel lett újítva, ahogy a Szent Flórián-szobor is, de utóbbiról sajnos levált a felirat, ezért azt is majd renoválni kell. Folytatni szeretnénk a munkát elsősorban a két temetői kereszt felújításával, de vannak még hegyi keresztjeink és kisebb szobraink is, melyek rendbe tételét folyamatosan igyekszünk majd elvégezni.