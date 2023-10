Zalaegerszegen, a Csácsi-hegyi Állatkert, Állatsimogató és Állatotthonban nyílt napot tartanak szombaton 10 és 17 óra között, ezen a napon a belépés ingyenes lesz. A felnőttek könnyű, önkéntes munkában is részt vehetnek, a kicsiknek külön szerveznek programokat, és a résztvevőket harapnivalóval meg is vendégelik. A szervezők kérik, aki az állatokat is szeretné etetni, kis etetőedényt vigyen magával, s a helyszínen vásárolt ételekkel ezt megteheti.