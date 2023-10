190 évvel ezelőtt megszületett Alfred Nobel svéd kémikus, a dinamit feltalálója, a Nobel-alapítvány létrehozója

Stockholmban született. Apja is gyáros és feltaláló volt, aki az orosz hadiiparnak is dolgozott. Halála után Alfred Nobel folytatta a kísérleteit, 1863-ban fejlesztette ki a robbantó gyutaccsal történő kezdő gyújtását, 1865-ben megalapította a Dinamit Nobel Részvénytársaságot. 1867-ben nitroglicerinből és kovaföldből nagy hatékonyságú robbanóanyagot állított elő, amelyet "dinamit"-ként szabadalmaztatott. Ezzel forradalmasította a haditechnikát és a robbanóanyagok ipari felhasználását. 1895-ben alapot létesített, amelynek vagyonát a Nobel-alapítvány kezeli, és éves kamatait (150 800 svéd korona) minden évben egy fizikai, kémiai, orvostudományi, irodalmi és egy békedíjként ítélik oda azoknak a személyeknek, akik "az emberiségnek a legnagyobb hasznára vannak". A Nobel-békedíj alapítását a pacifisták alelnöke, az osztrák Bertha von Suttner ösztönözte. 1901.12.10-én nyújtotta át először a svéd király Stockholmban és Oslóban a Nobel-díjakat, és azóta is minden évben e napon - Nobel halálának napján - adják át.

82 évvel ezelőtt megszületett Jankovics Marcell rajzfilmrendező

Balázs Béla-, Kossuth-díjas, érdemes művész, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke. 1960 óta a Pannónia Rajzfilmstúdió, majd Filmvállalat munkatársa, 1965-től önálló filmrendező volt. Rendszeresen készített a tv-ben ismeretterjesztő és művelődéstörténeti sorozatokat. 1971-től tanított. 1975-ben "Sisyphus" című filmjéért Oscar-díjra jelölték, 1977-ben a "Küzdők" című filmért Cannes-i Arany Pálma Díjat kapott. 1981-ben Los Angelesben Minden idők legjobb rajzfilmje díjjal jutalmazták a "Fehérlófia" című filmjéért. 1988-ban Életfa-díjat kapott. Filmjeiből: "János vitéz", sorozatok: "Gusztáv", "Magyar népmesék", "Mondák a magyar történelemből", műveiből: "Csillagok között fényességes csillag", "Jelképkalendárium", "Jelképtár", "A fa mitológiája".

106 évvel ezelőtt megszületett Dizzy Gillespie amerikai jazz-trombitás

Teljes nevén: John Birks "Dizzy" Gillespie. Charlie Parkerrel együtt fontos figurája volt a bebop és a modern jazz fejlődésének. Jellegzetesen hatalmasra felfújt arccal játszott. Trombitája 1953. január 6-án fellépés közben leesett és elgörbült. Rájött, hogy a hangszer így másképp szól, innentől kezdve mindig ilyen trombitán játszott.