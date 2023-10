Az általános iskolában tartott rendezvényre nyolcvanan jöttek el. Az iskolások műsora után a Zalaapáti Harmonika Zenekar szórakoztatta a jelenlévőket.

Zalacsány 2017-ben nyerte el az Idősbarát Önkormányzat címet. Az idősek köszöntése régóta hagyomány a településen. A velük való törődés nem csupán ezen alkalmakkal, de a mindennapokban is megnyilvánul, mondta el Nagy Lászlóné polgármester. A szépkorúakat Nagy Bálint közlekedési államtitkár is köszöntötte. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a magyar kormány háborús időkben is megőrzi a nyugdíjak értékét, biztosítja az inflációkövető nyugdíjemelést és garantálja a már visszaépített és megemelt 13. havi nyugdíj folyósítását.