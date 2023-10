- A közelmúltban megtörtént a konyha helyiségeiben a teljes festés, mázolás, a radiátorokat, falakat, csöveket lefestették a szakemberek, vízvezeték-szerelést is végzett a megbízott vállalkozó, valamint a szellőzőberendezések a helyükre kerültek – tájékoztatott Lukács Tibor, Páka polgármestere. Azt is elmondta, hogy a felsorolt munkálatokat Páka, Kányavár, Ortaháza és Pördefölde önkormányzatai mint fenntartók közösen finanszírozták.

- Az elvégzett munkákra mintegy 3,5 millió forintot költöttünk, ezzel most elvégeztük a korábban elmaradt feladatokat és bízunk benne, hogy egy ideig nem kell hozzányúlni a a konyha belső tereihez – tette hozzá Lukács Tibor.

A pákai iskolában néhány éve pályázati forrásból végezték el a konyha és az ebédlő belső megújítását, akkor a karbantartási munkák, burkolatcsere, festés mellett új bútorokat, eszközöket is vásároltak. Most az itt elmaradt feladatokat oldották meg, illetve tisztítófestésre is szükség volt már. Az iskolakonyhán mintegy 400 ebédet főznek naponta.