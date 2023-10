Fennállásuk tizedik évében a Zalai Hírlap 1986. október 18-ai lapszáma mutatta be az együttest: „Péntek esténként a botfai ifjúsági klubban tartja hétről hétre próbáját a Válicka citerazenekar. Abszolút fegyelem és figyelem, pontosan felkészült zenekarvezető, szigorú hangnemben kiadott instrukciók. Észrevétlenül húzódunk meg a hangulatos pinceklub ajtajában, és ilyesféléket hallottunk: - Ügyelj az ellenpontozásra! Ne csak a hangzásra figyeljetek, hanem a stílusra is. Tóth Ildikó indít és a többiek fokozatosan kapcsolódnak be! Még egyszer a B változatot, de sokkal finomabban, mert nagyot „huppannak” a húrok… - Kodály Este a székelyeknél című művét gyakoroljuk. Ez nem a szokványos citeradalok közé tartozik, ezért sok gyakorlást, nagy türelmet és koncentrálást igényel – teszi helyre a benyomásainkat az együttes vezetője, Nagy Lajos. Rövid szünet következik, a zenekar tagjai kóláznak, valaki vicceket mond, nevetnek, teljes az oldottság. Nagy Lajos az egyik fiút kedélyesen hátba veri, a másikkal leül és türelmesen magyaráz neki valamit. Nyoma sincs az előbb hallott feszes figyelemnek. A zenekar vezetője most egy a sok közül. Egészen addig, amíg a kemény hang újra fel nem csattan: - Hát akkor kezdjük, jó? És a hatfőnyi társulat, a szünetben vezetőjével együtt baráti közösség, az egymást heccelő, egymással évődő fiatalok gyülekezete újra vasfegyelmű kollektívává válik. – Így megy ez immár kerek tíz éve – mondja Nagy Lajos.