„A hit akkor marad meg, ha élő kapcsolatban maradunk Istennel” 21 perce

Magyarok Nagyasszonya-búcsú a keszthelyi Fő téri templomban

A névadó Magyarok Nagyasszonyának ünnepén búcsúi szentmisét mutattak be vasárnap a keszthelyi Fő téri templomban, amelyen ősbemutatóként felcsendült C. Tóth Zoltán Missa de Patrona Hungariae című miséje is.

Péter B. Árpád Péter B. Árpád

Illyés Dávid: Szükség van a hétköznapok hűségére, aminek nemcsak az a gyümölcse, hogy megmaradunk, hanem sokkal több annál: a távlatok, a jövő… Fotó: Halász Gábor

Tál Zoltán plébános emlékeztetett: Vaszary Kolos keszthelyi születésű bíboros-prímás, esztergomi érsek 1896. szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén szentelte fel e templomot, s rá egy hónapra, XIII. Leo pápa rendeletére, a magyarok először megülhették Magyarok Nagyasszonyának ünnepét. Szentbeszédében Illyés Dávid – akit idén a Szűzanya születésnapján szentelt diakónussá dr. Udvardy György veszprémi érsek, s első állomáshelyét a keszthelyi Kis Szent Teréz-bazilikában jelölte ki – azt mondta: „Szűz Mária ünnepe tanúsítja Isten üdvösségre vezető szándékát”. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tál Zoltán plébános volt

Fotó: Halász Gábor – Mária szívébe véste az Úr szavait, vagyis bizalmas, élő kapcsolatban maradt Istennel – folytatta Illyés Dávid. – Úgy tekintett élete eseményeire, mint Isten üzenetére, s nagy szüksége volt erre, hogy hite kiállja a csalódások és a váratlan fordulatok próbáját. A Szűzanya végül fájdalmas anyává vált, elveszíttette Fiát, amit elviselni csak hitben lehet, s ezt úgy mutatja be a Szentírás, hogy ezzel minden ember példaképévé váljon. A diakónus kiemelte, történelmet alakítani nemcsak nagy tettekkel lehet, hanem hitből, bizalmas és mély istenkapcsolatból fakadó mindennapos vállalásokkal is. „S azok, akik nagy fájdalmat élnek át életük során, talán ők tudnak leginkább adni hálát Istennek”. Az ünnepi szentmise részeként bemutatták C. Tóth Zoltán (középen) Missa de Patrona Hungariae című miséjét

Fotó: Halász Gábor – A hit akkor marad meg s lesz erős, ha élő kapcsolatban maradunk Istennel, ahogyan Mária is tette. Az Úr nem azt ígérte, hogy nem lesznek gondjaink, hanem azt: ha hiszünk benne, velünk lesz a bajban – fogalmazott Illyés Dávid, aki szerint „szükség van a hétköznapok hűségére, aminek nemcsak az a gyümölcse, hogy megmaradunk, hanem sokkal több annál: a távlatok, a jövő – itt a Földön és Isten országában Magyarok Nagyasszonyával, Szent István királlyal s népünk minden szentjével együtt”. A Salve Regina Kórus és a közreműködő művészek a szentmise után, a második sorban középen C. Tóth Zoltán

Fotó: Halász Gábor Az ünnep előestéséjén Régi idők dallamai címmel adott hangversenyt Brazsil Márta, Kekkné Horváth Adél, Bánhidai Tamás és C. Tóth Zoltán, majd vasárnap felcsendült az orgonista-karnagy új, Missa de Patrona Hungariae című miséje a Salve Regina Kórus, valamint Magi Bernadett, Kekkné Horváth Adél és Pusztainé Puskás Zsuzsanna közreműködésével. A Ranolder-iskola pedagógusai, diákjai és szüleik az ünnepi szentmisét követően, a kép bal oldalán Tál Zoltán plébános, hátul középen Őry Gábor igazgató

Fotó: Halász Gábor

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!