Pusztaszentlászló akár a kiegyezés szülőfaluja nevet is viselhetné, mivel a Haza Bölcse az úgynevezett passzív ellenállás éveiben sógora, Oszterhueber József itteni kúriáján töltötte a nyarakat. Gyakorta fogadott itt látogatókat is, akikkel megosztotta politikai nézeteit, ezáltal Pusztaszentlászló fontos politikai színtérré vált, de Deáknak itteni tartózkodása az elmélyülésre, hosszú sétákra is lehetőséget kínált. Ezek során érlelődtek benne a kiegyezés részletei, amiről aztán egy 1865 húsvétján közzétett, s azonnal híressé vált írásában értekezett nyilvánosan először.

A pusztaszentlászlóiak minden évben máglyagyújtással emlékeznek Deák zalai tartózkodására. Ennek eredete, hogy a Haza Bölcse október közepén-végén az Újhegyen található szőlőbirtokok mellett egy hatalmas máglyatűzzel búcsúzott a falusi remeteségtől.

Dr. Forgó Annamária jegyző és Soós Zsolt a zalatárnoki Deák-emlékműnél

Fotó: Gyuricza Ferenc

Zalatárnokon szintén tartottak megemlékezést Deák Ferenc születésnapján. A község polgármestere, Soós Zsolt elmondta: bár Deák Söjtörön született, ám édesanyja, Sibrik Erzsébet halála miatt apja egy itt élő rokonra, Deák Józsefre bízta a fiút, aki csak öt és fél éves korában, került vissza a családjához Kehidára.