Lekvárt főztek, gyümölcsöt aszaltak Zalalövőn

Kevesebb volt idén a gyümölcs, ezért vélhetően házilag főzött lekvárból is kevesebb lesz, pedig nemcsak ízletesebb, de egészségesebb is, mint az üzletekben vásárolható termékek. Többek közt ez is elhangzott azon a bemutatón, amit az elmúlt hét végén tartott Zalalövőn a helyi Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.

A bemutatón az egyesület tagjai működtek közre. Balról Szabó Rita, Szabó Gyuláné, Csonka Eszter és Molnárné Teperics Erzsébet Fotó: Gyuricza Ferenc

A zalalövői civil szervezet őszi programsorozatának immár körülbelül öt esztendeje egyik kiemelt eseménye a lekvárfőzési és aszalási bemutató. Csonka Ferenc, az egyesület elnöke úgy fogalmaz: a térséghez mindkét tevékenység szorosan kötődött, de mára egyre inkább feledésbe merült. - Az én gyerekkoromban lekvárt minden háznál főztek a lányok és asszonyok, de az aszalásnak is nagy hagyománya volt az Őrség peremvidékén – mondta. – A gyümölcsöt tartósították ily’ módon, majd a lekvárt a sütéshez-főzéshez használták fel, az aszalt gyümölcs pedig akár önmagában is fogyasztható volt. A bemutatón az egyesület tagjai szilvát és almát aszaltak, lekvárt pedig ugyancsak szilvából, illetve kétféle szőlőből, izabellából és korminból főztek. Utóbbihoz egyedüli adalékanyagként alma is került, de semmilyen más ízfokozót vagy tartósítószert nem használtak. - Ennek köszönhetően egészségesebb is a házilag készült lekvár, mint amit az üzletekben kaphatunk – folytatta az elnök. – Ennek a rendezvénynek két célja van, a lekvárfőzési és aszalási munkafolyamatot szerettük volna bemutatni az érdeklődők számára, másrészt pedig a különböző rendezvényeinkhez és azokhoz a főzőversenyekhez, amelyeken részt veszünk, ezáltal tudjuk biztosítani az alapanyagok egy részét.

