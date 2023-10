Már az ősz színeiben pompázik a természet, egyre kopaszabbak a fák, a bokrok. A lehullott réteg is vastagabb, az összehúzott lombkupacok alatt pedig ideális helyet találnak maguknak a sündisznók. Ezért is fontos, hogy az ideiglenesen összegereblyézett halmok eltakarítását körültekintően végezzük.



A természetvédelmi szakemberek nem csak a sünik, hanem az egyéb hasznos kisállatok védelmére is felhívják ilyenkor a figyelmet. Mi szintén ezt tesszük a Zaol-podcast friss kiadásában. Milyen eszközöket használjunk a levelek eltakarításához? Mi a feladatunk, ha összegömbölyödött sünit találunk? Mivel segíthetjük a hideg hónapokat a kertünkben átvészelő állatokat? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk Benke Szabolcstól, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zala Megyei Helyi Csoportjának elnökétől.