Erre hívta fel a figyelmet Horváth László rendőr alezredes, a megyei baleset-megelőzési bizottság titkára annak kapcsán, hogy évtizedes hagyományt folytatva pénteken elkezdődött a Magyar Autóklubbal közös, Látni és látszani közlekedésbiztonsági akciójuk. Ebben nemcsak a gépjárműveket lehet átnézetni, hanem a látást is megvizsgálják az akcióhoz csatlakozott szakemberek.

Horváth László arról is beszélt, hogy a reggeli fagyhoz közeli hőmérséklet után a napközbeni intenzív felmelegedés próbára teszi a közlekedőket, a járműveket. Érdemes hát a napi rutint félretenni, például a nagyobb követési távolság, rossz időben a lassabb tempó sokszor segít megoldani a hirtelen támadó nehezebb helyzeteket, különösen a kezdő vagy újrakezdő járművezetőknek.

A modern autókban számos technikai eszköz segíti a vezetőt, de mindig ne hagyatkozzunk rájuk! Például a nappali menetfény helyett kapcsoljuk fel inkább a tompított világítást! Ez sokkal erőteljesebben világítja be az autó előtti teret, ráadásul a hátsó piros fények is felélednek, ez pedig javítja a jármű láthatóságát, segít megelőzni a ráfutásos baleseteket is.

Az őszi-téli átálláskor fontos ellenőrizni a futómű, az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás, a fékrendszer, az ablaktörlő állapotát. Érdemes bekészíteni az autóba a hideg évszakban használatos kellékeket, jégkaparót, jégoldó sprayt. Az ablakmosó folyadék már legyen fagyot tűrő, és sokat segít a páramentesítők alkalmazása is. Ilyenkor a sötét órák napról napra gyarapodnak, emiatt romlanak a látási viszonyok, ezért különösen fontos a világító- és fényjelző-berendezések rendszeres ellenőrzése. Ebben is segítenek az Autóklub szakemberei, akik az akció idején díjmentesen átvizsgálják a járműveket.

Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke arról számolt be, hogy a zalaegerszegi műszaki bázisukon november 22-ig hat alkalommal - hetente egyszer pár órában - várják a gépjárműveket a Látni és látszani akcióban. A tervek szerint ezt a lehetőséget elérhetővé teszik a megye több városában is, fűzte hozzá.

A Látni és látszani! kiemelt napja lesz november 3-a, a Light friday, amikor az autósok mellett 10-14 óra között várják a kerékpárosokat, gyalogosokat is, akiknek ajándékba láthatósági eszközöket adnak, elősegítve ily módon a biztonságosabb közlekedésüket.