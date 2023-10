Az eseményekről hétfőn az intézményegységek vezetői és munkatársai sajtótájékoztatót tartottak a HSMK-ban. Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója elöljáróban elmondta: színes kulturális kínálattal várják a város igényes közönségét, minden korosztálynak tartogatnak meglepetéseket.

- Izgalmas évad elé nézünk, hiszen a naptárunk erre az évre betelt, lassan ott tartunk, hogy jövő tavaszra is - vette át a szót Koros Eszter, a HSMK igazgatója. - Úgy tűnik, mintha mindenki Nagykanizsára szeretne koncertet, vagy előadást szervezni. Ebből adódóan kijelenthető: minden műfaj gazdagítja a programkavalkádot. Lesznek gyermekeknek szóló előadások, műsorok, koncertek, de még tudományos ismeretterjesztő programok, kiállítások, sőt dumaszínházi fellépéseket is kínálunk. Ezek sorából kiemelkedik a családi hétvége műsorfolyama, melyet október 20-án (péntek) és október 21-én (szombat) tartunk meg a HSMK-ban, a Medgyaszay Házban és a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Ezt pedig pénteken prof. dr. Csányi Vilmos etológus Miért a kutya a legjobb barátunk? című előadása nyitja 17.30 órától. Emellett a város kutyás szolgáltatói is képviseltetik magukat az eseményen.

A sajtótájékoztató keretében a művelődésszervezők részletesen ismertették a többi intézményegység programjait, illetve Kománovics Alexandra művelődésszervező a Bródy-, a Hevesi- és a Rátkay-bérlet előadásairól beszélt. Kiemelte: több helyszínen, többek között a HSMK-ban október 16-án (hétfő) és 17-én (kedd) lehet megvásárolni az új bérleteket.