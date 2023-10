A történet főszereplője, a Zala vármegyei Bodon Misi szorgalmas parasztcsalád legnagyobb gyermeke, akit apja elküld Festetics György földműves iskolájába, a Keszthelyen induló Georgikonba. A gróf alapította tanintézményben ugyanis nemcsak módos ifjak tanulhattak, hanem fizetség nélkül szegényebb gyerekek is. Misit tehát útnak indítja a család, és a Balaton László írta történet végére kitanulja a korszerű mezőgazdálkodást, hogy hazatérve megtanítsa azt szüleinek, és környezetének is.

Festetics György 1797-ben alapította meg Európa első, máig működő felsőfokú mezőgazdasági oktatási intézményét, mely a város egyik büszkesége. A könyvbemutatón Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője arról beszélt: céljuk, hogy a hagyományőrző szervezetekkel közösen élettel töltsék meg a múltat bemutató helyszíneket, hiszen a gyerekek személyes élménye teszi lehetővé, hogy múlt kétszáz év múlva is élő örökség legyen. Ezért készült ez az elsősorban gyermekeknek íródott könyv is.

Fotó: Mészáros Annarózsa

Papp Tamás, a Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület elnöke elmondta, a civil szervezet a vármegye helyi értékeinek bemutatására alakult, és egyik céljuk, hogy a gyerekek ne csak múzeumi környezetben találkozzanak a múlttal. Mikor felmerült, hogy szülessen Keszthelyhez kötődő kiadványuk is, örömmel vállalták. A kötet érdeme, hogy olvasói a helyszínen, a Majortörténeti Kiállítóhelyen is követhetik az eseményeket. Balaton László író arról beszélt: azért örült a felkérésnek, mert neki Keszthely szellemisége mindig fontos volt. Ez nemcsak a Festeticsek, hanem Szendrey Júlia, Csengey Dénes, Bertha Bulcsú és Szálinger Balázs városa is. Eddig Göcsej volt a témája, most ebből kilépve alaposan felkészült Keszthelyből is, amihez nagy segítséget kapott Rajnai Virág Évától, a Majortörténeti Kiállítóhely vezetőjétől, aki ehhez hozzátette: számára nagy öröm volt, hogy a Molnár Éva illusztrálta kötetben feltűnnek a kiállítóhely jelenlegi lakói is a szárnyasoktól a pulikutyáig.

Fotó: Mészáros Annarózsa

A szerzők és kiadók azt ígérik, Bodó Misi történetét a következő kötetekben az első világháborúig kísérik tovább. A mesés kifestő megjelenését Keszthelyi Város Önkormányzata támogatta.

(Hanthy Kinga)

K