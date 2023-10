Délután három órakor nyitották meg az "Együtt tÖltött 45 év" című kiállítást, amelynek szójátékos címe a Zalaegerszegi Hímző Stúdió tevékenységét jelzi. A 45 éves szakkör tagjai a hosszú idő alatt cserélődtek, ám a tárlat az egész időszakot felöleli, hiszen a családtagok gondosan őrzik a klubban született kézimunkákat. A kiállításon Kiss-Molnár István, az alkotóház intézményvezetője köszöntötte a stúdió tagjait és az egybegyűlteket. Emlékeztetett, a Zalaegerszegi Hímző Stúdió története 1970-es évekig nyúlik vissza, amikor a zalaegerszegi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban megalakult, 2003-tól pedig a Gébárti Kézművesek Háza alkotóközösségeként működik. A szakkör szívét és lelkét az elhivatott vezető, Kocsisné Koszorús Anikó Hagyományőrző díjas Népi Iparművész képezi. A szakkör tagjai számos elismerést gyűjtöttek be az évek során. A Kis Jankó Bori hímző pályázaton több alkalommal is díjat kaptak, a 2010. és 2012. évi Békéscsabai Országos Textiles Konferencia pályázatán is különdíjban részesültek, valamint elnyerték a Király Zsiga díjat. A szakkör tagjai közül öten birtokolják a Népi Iparművész címet, a munkáik eljutottak Kárpátaljára, Németországba, Finnországba, Szlovákiába, Szerbiába, Szlovéniába, Ausztriába is, mondta a ház vezetője.