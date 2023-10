Bár még nem tűnik közelinek a tél, de az önkormányzat már beszerezte a rászorulók támogatására szánt tűzifát.

A közép-zalai város önkormányzata belügyminisztériumi pályázaton nyert pénzből vásárolt 88 köbméter tűzifát, amit szociális szempontok alapján lehet kiosztani, közölte érdeklődésünkre Kelemen Tamás polgármester. A közel 2,6 millió forint értékű pályázati támogatás kiegészítésre a képviselők döntése alapján további 20 köbmétert vásárolt az önkormányzata közel 790 ezer forintért. A tűzifát október hónapban lehet igényelni, amiről november első napjaiban döntenek a rendeletben meghatározott feltételekre tekintettel. A jogszabály szerint február közepéig kell eljuttatni a kedvezményezettekhez a tűzifát, de az elmúlt évek gyakorlata szerint erre már karácsony előtt sor kerül.

A polgármester szólt arról is, hogy igénylők között egyenlően osztják ki a tűzifát, aminek a mennyisége egy köbméternél nem lehet kevesebb. A korábbi évek tapasztalata alapján 100-110 igénylőre számítanak, mivel régóta ismertek a feltételek, nem szokott olyan jelentkezni, aki nem jogosult, tette hozzá.

A tüzelő kapcsán Kelemen Tamás kitért arra is, hogy újabb önkormányzati épületben alakították át a fűtést. Ennek előzménye, hogy már 2015-ben elkezdtek alternatív megoldást alkalmazni a gáz helyett. Első lépésként a volt tüzéptelepen a fizikai dolgozóknak helyet adó épületben álltak át fatüzelésű központi fűtésre. Két évvel később, amikor időszerűvé vált a könyvtár gázkazánjának korszerűbbre cserélése, ehelyett fatüzelésű kazánt állítottak be mellé. Azóta nem használtak ott gázt. Egy évre rá a városháza háromszintes épületében hasonló megoldást építettek ki, azóta ott legfeljebb a hétvégi temperáló fűtéshez kell földgáz. Később a gázkazánokat korszerűbbre cserélték, de szinte nem is használják ezeket. A napokban pedig már a Civil Házban is beállítottak egy fatüzelésű kazánt egymillió forintnál kisebb költséggel. Mint a polgármester beszámolt róla, az épület az energiaválság idején sem zárt be, hogy legyen hely gyakorolni a táncsok, illetve sportolók számára, és ehhez elegendő volt a 12-14 Celsius fokos temperáló hőmérséklet. A takarékosság dacára a Civil Ház gázszámlája így elérte az egymillió forintot fűtési szezonban. Itt is megmarad a gázkazán, de azt csak végszükség esetén kapcsolják be, fűzte hozzá Kelemen Tamás.

A tüzelő a kazánokhoz mondhatni a “ingyen van”, mert város területén kivágott fákat használják fel, tehát ezekre nem kellett az önkormányzatnak költenie. Eddig elegendőnek bizonyultak az elszáradt, öreg, vihar miatt kidőlt, illetve betegség vagy más okból eltávolított fák, amiket az önkormányzat munkásai dolgoznak fel. A polgármester hozzátette, a fákat rendszeresen ültetésekkel pótolják.